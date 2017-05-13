Devlet Bahçeli Twitter'dan anneler gününü kutladı

Mayıs ayının 2. Pazar günü olan Anneler Günü, bu vesileyle liderler de Anneler Günü'yle ilgili mesaj yayınlıyorlar.

BAHÇELİ TWİTTER'DAN KUTLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Anneler Günü'nü kişisel Twitter sayfasından yaptığı paylaşımlarla kutladı.

Bahçeli şunları yazdı; "Anne; ışığı hiç solmayan bir hayat kaynağı, yağdıkça yağan huzur ve bereket sağanağı, kavuşmakla bile dinmeyen bir hasret vahasıdır. Annelik fedakârlık numunesi, sevgi nişanesi, en iyi niyet, en görkemli insani ve manevi ziynettir. Anne ömür boyu baş tacı edilecek değerdir. Onları kırmayalım, incitmeyelim, üzmeyelim; çünkü haklarını ödememizin belki de imkansız olduğu yüksek kıymet tabii ki annedir. Tarif etmek zordur anneyi. Çünkü yaşanmakla idrak edilir. Dokunması buram buram şefkat ve merhamet, bakması da haysiyet ve hoşgörüdür. Bütün annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyor, her birine en iyi dileklerimi sunuyorum. Annelik oldukça insanlık hep var olacaktır. Başta özlemle andığım, ismi geçtiğinde kalbimin titrediği saygıdeğer annem olmak üzere vefat etmiş annelerimize Allah’tan rahmet diliyorum."