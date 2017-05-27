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Devlet Bahçeli Ülkücü şehitler için dua etti

Her yıl mayıs ayının 27'sinde düzenlenen anma törenlerine MHP Lideri de katıldı.

27.05.2017 - 15:54
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Devlet Bahçeli Ülkücü şehitler için dua etti

"Ülkücü Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kırmızı karanfil bıraktı.

"VEFA BORCUMUZU YERİNE GETİRİYORUZ"

Bahçeli, burada yaptığı konuşmada, her yıl mayıs ayının 27'sinde Türk tarihine damga vurmuş Ülkücü şehitleri yad ettiklerini belirterek, "Onların haklarını ödemek ne mümkün, bir nebze olsun vefa borcumuzu yerine getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli Ülkücü şehitler için dua etti

NAMAZ KILDI, DUA ETTİ

Konuşmanın ardından Bahçeli ve partililer anıtta bulunan namazgahta, Ülkücü şehitler için okunan Mevlidi Şerifi dinledi, dua etti ve namaz kıldı.

Devlet Bahçeli Ülkücü şehitler için dua etti

Devlet Bahçeli Ülkücü şehitler için dua etti

Devlet Bahçeli Ülkücü şehitler için dua etti

Devlet Bahçeli Ülkücü şehitler için dua etti

Devlet Bahçeli Ülkücü şehitler için dua etti

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