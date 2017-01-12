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Devlet Bahçeli'den açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği görüşmelerini yorumladı.

Ajanslar | 12.01.2017 - 01:33
  1. Haberler
  2. Politika

Bahçeli, "Değişim Meclis'ten geçmezse parlamento yenilenmeli. Gerilim stratejisi izleniyor, buna son verilmeli" dedi.

"KABUL VE RET LOTOSU OYNANIYOR"

Bahçeli ayrıca "Kabul ve ret lotosu oynanıyor. Bu gerilim referandumda Türkiye'ye yansır. Referandum yolu açık olarak kabul edilecek gibi" ifadelerini kullandı.

"BAŞİKA'DA GERİ ADIM OLMAMALI"

Fire tartışmasını değerlendiren Bahçeli, "Fireyi mercekle aramak gerek. Oylamada ani iniş ve çıkış beklemiyorum" şeklinde konuşurken Irak'taki gelişmelerle ilgili olarak "Sonuç alınmadan Başika'dan geri adım olmamalı" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Bahçeli'nin HDP'li Sırrı Süreyya Önder ile yaptığı görüşmede "Ahmet Türk, hasta ve tutuksuz yargılanmalı" sözlerini sarfettiği bildirildi.

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