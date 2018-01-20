Devlet Bahçeli'den Afrin operasyonuna ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin operasyonunun fiilen başladığını açıklaması ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, "Devletimiz, milletimiz için hayırlı olsun. Allah ordumuzu muvaffak etsin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonuna ilişkin, "Her ne olursa olsun artık onların ne dedikleri bizi hiç ilgilendirmiyor. Çünkü biz sahada ne olup bitiyor sadece ona bakıyoruz. Geldik ve geliyoruz. Şimdi batıdan başlayarak kademe kademe bu koridoru da yerle yeksan edeceğiz. Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek. Madem ki Münbiç'te bize verilen sözler yerine getirilmedi öyleyse bunun gereğini yerine getirmemize kimsenin söyleyecek sözü olamaz. Kademe kademe Irak sınırına kadar ülkemizi kuşatmaya çalışan bu terör pisliğini temizleyeceğiz." diye konuşmuştu.

TSK Afrin'deki terör hedeflerini vurdu GALERİ