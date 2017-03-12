Devlet Bahçeli'den Avrupa'da oturma eylemi talimatı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Hollanda'nın Türk bakanlara uyguladığı engellere ilişkin, NTV'ye telefonla bağlanarak, Hollanda'nın Türk bakanlara uyguladığı engellere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hollanda'nın kararına tepki gösteren Yalçın, "Bu bir Orta Çağ zihniyeti. Yani dünyaya Avrupa medeniyetini kabul ettirmeye çalışan bir zihniyetin iflasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

BAHÇELİ'DEN OTURMA EYLEMİ TALİMATI

Hollanda'nın ve bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye ve Türk bakanlara yönelik tavrını kabullenmenin mümkün olmadığını vurgulayan Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Avrupa Türk Konfederasyonu Başkanını da talimatlandırdığını ve soydaşları demokratik tepkilerini göstermeye davet ettiğini ve harekete geçirdiğini belirtti.

Yalçın, "Arkadaşlarımız, Sayın Dışişleri Bakanının inmesi planlanan havaalanında bir oturma eylemi başlattılar ve şu anda da seferber bir haldeler. Burdaki amacımız Avrupa'ya bir tepki ortaya koymak." dedi.