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Devlet Bahçeli'den bayram namazı sonrası açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

25.06.2017 - 08:13
  1. Haberler
  2. Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram ziyaretleri kapsamında Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

Devlet Bahçeli, bayram namazı çıkışında yaptığı açıklamada, FETÖ ve PKK ile mücadeleye dikkatleri çekerek darbe zemininin tamamemn ortadan kaldırılıp kaldırılmadığını sorguladı.

Devlet Bahçeli'den bayram namazı sonrası açıklamalar

Bahçeli, PKK ve FETÖ'nün tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini ve şehitlerin hesaplarının sorulmasını istedi. Bahçeli, mahkeme sürecinin sürüncemede kalmamasını, mutlaka bir an önce sonlandırılmasını istedi.

Devlet Bahçeli'den bayram namazı sonrası açıklamalar

Devlet Bahçeli'den bayram namazı sonrası açıklamalar VİDEO

"KILIÇDAROĞLU, 15 TEMMUZ'DAN NE ANLADIĞINI YÜRÜRKEN DÜŞÜNSÜN"

Bahçeli ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşüne atıfta bulunarak şunları söyledi:

"15 Temmuz, katliam ve ihanet günüdür. Sayın Kılıçdaroğlu bey, yürüyüş sırasında bazı kavramlar kullanıyor. Bu kavramların açıklığa kavuşması lazım. Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'dan ne anlıyor, vurgu yaptığı 18 Temmuz'dan ne anlıyor. Bunu yürürken düşünsün"

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