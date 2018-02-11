Devlet Bahçeli'den CHP'ye Afrin eleştirisi

MHP lideri Devlet Bahçeli Antalya'da İl ve İlçe Başkanları Toplantısı kapanış oturumunun ardından basın toplantısında yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Afrin'e girmeyelim." sözlerini de hatırlatan MHP lideri, "Alın PKK'yı vurun CHP'ye" dedi.

Bahçeli şöyle konuştu:

"ALIN PKK'YI VURUN CHP'YE"

"Kılıçdaroğlu ne derse desin, Afrin'e mutlaka girilmeli, Afrin mutlaka teröristlerden tepeden tırnağa arındırılmalıdır. Menbiç'te PKK/PYD durduğu müddetçe terör koridoru riski bertaraf olmayacaktır.

Afrin'e girmeyeceksek Zeytin Dalı Harekatı'nı niye başlattık? Dağda taşta terörist ararken bunların şehir merkezine sığınacağını Kılıçdaroğlu bilmiyor mu? Muhasebeci Kenan da mı bilmiyor?

Musul'da tekledi muhasebeci oldu, bari Afrin konusunda sıkı dursun da görelim. Amasız, fakatsız terörle mücadeleye destek verdiğini göreniniz bulundu mu? Alın PKK'yı vurun CHP'ye."