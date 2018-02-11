taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.590
USD
3,8225
EURO
4,6841
ALTIN
161,57
PETR
62,5800

Devlet Bahçeli'den CHP'ye Afrin eleştirisi

MHP lideri, CHP'lilerin 'Ama'sız, 'Fakat'sız terörle mücadeleye destek olmadığını belirterek "Alın PKK'yı vurun CHP'ye" dedi.

Haber Merkezi | 11.02.2018 - 13:01..
  1. Haberler
  2. Gündem
Devlet Bahçeli'den CHP'ye Afrin eleştirisi

2

MHP lideri Devlet Bahçeli Antalya'da İl ve İlçe Başkanları Toplantısı kapanış oturumunun ardından basın toplantısında yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Afrin'e girmeyelim." sözlerini de hatırlatan MHP lideri, "Alın PKK'yı vurun CHP'ye" dedi.

Bahçeli şöyle konuştu:

"ALIN PKK'YI VURUN CHP'YE"

"Kılıçdaroğlu ne derse desin, Afrin'e mutlaka girilmeli, Afrin mutlaka teröristlerden tepeden tırnağa arındırılmalıdır. Menbiç'te PKK/PYD durduğu müddetçe terör koridoru riski bertaraf olmayacaktır.

Afrin'e girmeyeceksek Zeytin Dalı Harekatı'nı niye başlattık? Dağda taşta terörist ararken bunların şehir merkezine sığınacağını Kılıçdaroğlu bilmiyor mu? Muhasebeci Kenan da mı bilmiyor?

Musul'da tekledi muhasebeci oldu, bari Afrin konusunda sıkı dursun da görelim. Amasız, fakatsız terörle mücadeleye destek verdiğini göreniniz bulundu mu? Alın PKK'yı vurun CHP'ye."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin şehidinin ateşi Gaziantep’e düştü

Afrin şehidinin ateşi Gaziantep’e düştü

137
Zeytin Dalı Harekatı'nda 22. gün: 11 şehit 11 yaralı

Zeytin Dalı Harekatı'nda 22. gün: 11 şehit 11 yaralı

144
Afrin'den acı haber: 1 şehit

Afrin'den acı haber: 1 şehit

88
Rusya'dan İsrail uyarısı

Rusya'dan İsrail uyarısı

34
Tolga Çevik şehitler nedeniyle Tolgshow'u yayınlatmayacak

Tolga Çevik şehitler nedeniyle Tolgshow'u yayınlatmayacak

151
ABD, İran hedeflerine saldıran İsrail'e sahip çıktı

ABD, İran hedeflerine saldıran İsrail'e sahip çıktı

44
HDP'nin kongresi için askerler nöbet tuttu

HDP'nin kongresi için askerler nöbet tuttu

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM