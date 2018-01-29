Devlet Bahçeli'den CHP'ye tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

"BURSEYA'DA BAYRAĞIMIZIN DALGALANMASINDAN GOCUNUYORLAR"

Afrin operasyonunu değerlendiren MHP Lideri, CHP'ye de tepki gösterdi:

Zeytin Dalı Harekatı’ndan rahatsız olan bildik çevreler marjinal seviyede de olsa bellidir. Hele hele, Burseya Dağı’nda al bayrağımızın dalgalanmasından gocunan bir ana muhalefet vardır ki, bu hepsinden de beterdir.

Zeytin Dalı Harekatı mesafe aldıkça CHP sancılanmakta, korkuya kapılmaktadır. Türkiye fiilen cephededir, gelin görün ki, cephe gerisine pusu kuran CHP tezvirat tekeri çevirmekte, tefrika tefi çalmaktadır. CHP, PKK’yla yatmış, PYD-YPG’yle uyanmıştır.

"LAFA GELİNCE ATATÜRK'ÜN PARTİSİYİZ DERLER..."

Lafa gelince Atatürk’ün partisiyiz derler. Konu açıldı mı, 95 yıllık parti olduklarından bahsederler. Oysaki CHP Genel Başkanıyla, parti sözcülerinin ifadelerine bakarsak ne Milli Mücadele’yle ne Türkiye’nin kurtuluşuyla bunların en ufak ilgisinin olmadığı açığa çıkar.

UÇURUMDAN YUVARLANMAK İÇİN HAZIRLIĞI YAPMIŞLAR

Zeytin Dalı Harekatı’nı akıllarınca sulandıracaklar ya, bir bakıyorsunuz ÖSO’ya kulp takıyorlar, bir bakıyorsunuz mücadeleyi kötülemek için hayal mahsulü iddialara bel bağlıyorlar. CHP, uçurumdan yuvarlanmak için hazırlığı yapmış, geri sayım düğmesine basmıştır. Yazık ki yazık!

CHP bunu yapar da, çeyrek porsiyon 170 sözde aydın ve eski siyaset artığı durur mu? Durmadıklarından olacak ki, Kandil’de hazırlanmış bir bildiriye imza atıp savaşın durdurulmasına, sorunların diyalogla çözülmesine davetiye çıkarmışlar! Hayasızlığın bu kadarına ancak pes denir.

HAİNİ BU KADAR BOL MEMLEKET VAR MI

Meğer PKK-PYD-YPG’nin ne kadar çok kolu varmış! Nasıl da sızmışlar, tıpkı FETÖ gibi, nasıl da her yere yuvalanmışlar. Merakım odur ki, haini bu kadar bol ve çok başka bir memleket var mıdır?

Aziz Atatürk diyor ki: “Eğer şunun bunun teveccühünden güç almaya tenezzül ederseniz, halinizi bilmem, ama geleceğiniz çürük olur.” Özgürlük ve demokrasi iddialarıyla Türk düşmanlarının eteğinin altına saklananlarla ortak bir gelecek, ortak bir değer, ortak bir hedef yoktur.

