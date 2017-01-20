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Devlet Bahçeli'den El Bab açıklaması

MHP Lideri Bahçeli, El Bab'daki kuşatmanın bir an önce zaferle taçlandırılması gerektiğini söyledi.

20.01.2017 - 18:17
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin El Bab bölgesinde devam eden operasyona değinen MHP Lideri, "El Bab’a Türk’ün demir yumruğu inmeli, kuşatma zaferle taçlandırılmalı, teröristlerden, hain ve zebanilerden iz ve eser kalmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'den El Bab açıklaması

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 150. günündeyiz. Ve ne üzücü ki, El Bab’tan yine acı haberler geldi. 5 kahraman askerimiz maalesef şehit düştü.

9 kahramanımız ise yaralandı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Milletimizin başı sağolsun diyorum.

El Bab’a Türk’ün demir yumruğu inmeli, kuşatma zaferle taçlandırılmalı, teröristlerden, hain ve zebanilerden iz ve eser kalmamalıdır.

Aziz milletimiz Türk askerinin yanındadır. MHP Türk askerinin başarısı için her türlü desteği vermeye her zamanki gibi hazır ve heyecanlıdır.

KARNE ALAN ÖĞRENCİLER

Bugün milyonlarca öğrencimiz karnelerini alarak ara tatile başladılar. Hepsini birden tebrik ediyor, iyi tatiller diliyorum.

Öğrenci velilerine ve saygıdeğer öğretmenlerimize en iyi dileklerimi sunuyorum.

Karnede zayıf varmış, notlar düşük ya da yüksekmiş, orasında değilim. Fırsat verilirse her Türk çocuğunun dünyayı titreteceğini biliyorum.

Karne bugün kırıksa yarın tamir edilir.Önce kendine güvenen, milletine ve öz değerlerine bağlanmış inançlı ve ahlaklı nesiller yetişmelidir.

Şahsen gelecekten çok ümitliyim. Pırıl pırıl evlatlarımızı görünce göğsüm kabarıyor, umutlarım kanatlanıyor, şevkim katlanıyor.

Ne Mutlu Türküm diyene sözünü haykıran bir kişi de kalsa, orada medeniyet, millet, muzaffer bir ruh vardır. Eğitim bu şuuru vermelidir.

Gözümde ve gönlümde bir Türk dünyaya bedeldir.

20 Ocak 1990 Türk milleti ve bilhassa Azerbaycanlı gardaşlarımız için karanlık ve acı bir tarihtir.20 Yanvar’da (Ocak) Türk’ün kanı akmıştır.

27 yıl önce, 19 Ocak’ı 20 Ocak’a bağlayan gece Bakü’de cinayet ve şiddet düğmesine basılmış,Rus tankları soydaşlarımızın üzerine yürümüştür.

Bağımsızlık sevdasını cesaretleriyle tutuşturup zulme meydan okuyan, esarete başkaldıran gardaşlarımız acımasızca hedef alınmıştır.

Bakü sokakları ateşe boğulmuş, tankların palet gürültüleri mazlumların feryatlarını bastırmış, kin ve zalimlik volkan gibi patlamıştır.

Sonuçta Dağlık Karabağ işgalini protesto etmek amacıyla toplanan, ancak saldırıya uğrayan soydaşlarımızdan 143’ü şehit, 611’i yaralanmıştır.

Üç renkli bayraklarının altında hür ve bağımsız yaşama irade ve isteğiyle şehadete eren gardaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Türklüğün yaşandığı her coğrafya bizim ilgi ve duyarlılık alanımızdadır.

Azerbaycanlı soydaşlarımız Türk’tür, Türk milletinin vakur ve asil mensuplarıdır.

Bir filmdeki boks sahneleri bizim tarih ve kültür bağlarımızı incitemeyecek, dahası zedelenmesine hiçbir millet evladı izin vermeyecektir.

Coğrafyalarımız ayrı, devletlerimiz farklı olabilir; ama biz aynı milletin, yürekleri bir atan evlatlarıyız. Ayrımız gayrımız yoktur.

Bakü’de Mahnı, Ankara’da oyun havasıyız. Gence’de destan, Dumlupınar’da zaferiz. Hocalı’da gözyaşı, Kars’ta duayız.

Bir yanımız Bahtiyar Vahapzade ise diğer yanımız Mehmet Akif Ersoy’dur. Bizim nezdimizde Karacaoğlan neyse Kurbani odur.

Guba’da ses veren balaban, Hızı’da dile gelen Tar; Erzurum’da vuran davulun, İstanbul’da öten neyin ikiz kardeşidir.

Mustafa Kemal ne kadar Türk ise, Mehmet Emin Resulzade, Haydar Aliyev, Ebulfez Elçibey de Türk’tür, Türk’ün iftihar listesinin zirveleridir.

Azadlık kaderimiz, Turan ülkümüzdür."


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