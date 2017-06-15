Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Yürüyüş masumane değil

MHP lider Bahçeli, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili açıklamalar yaptı.

"AKILSIZ BAŞIN CEZASINI AYAKLAR ÇEKERMİŞ"

"CHP Genel Başkanı, bugün Ankara Güvenpark’tan başlayıp İstanbul Maltepe’ye kadar sürecek bir adalet yürüyüşü başlatmıştır." diyen Bahçeli, "Atalarımız boşuna söylememiş: Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş!" sözleriyle tepkisini gösterdi.

"CHP KIYAMETİ KOPARMIŞTIR"

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde;

"Görülen ve yürüyen duruşma safahatlarının ardından, İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi hükmünü vermiş, kararını açıklamıştır.

Buna Göre Kadri Enis Berberoğlu 25 yıla mahkûm edilmiştir. Bu kararın hitamında CHP aceleyle ayağa kalkmış, önyargıyla kıyameti koparmıştır.

"CHP'NİN YÜRÜYÜŞE GEÇMESİ MASUMANE DEĞİLDİR"

Hak arayışında, hukuk mücadelesinde elbette duygusal tepki ve şuursuz eylemlerden kaçınmak, her ne olursa olsun yüz çevirmek şarttır.



CHP’nin, demokratik ve hukuk çemberinden taşmaması gerekirken, mal bulmuş mağribi gibi sokağa fırlayarak yürüyüşe geçmesi masumane değildir.

Provokatörler devrede, karıştırıcı ve nifak saçan mihraklar yerli işbirlikçileri eliyle kuyruktadır.

CHP'LİLERE SESLENİYORUM: AKLINIZI BAŞINIZA ALIN

Merak ediyorum ki, İstanbul’dan karşı bir yürüyüş başlarsa karşılaşma ve buluşma noktası neresi ve nasıl olacaktır?

Ankara’dan İstanbul’a yaya olarak seyahat edenlere anca gidersiniz demek yerine,yangına ve kargaşaya hizmet ediyorsunuz demek zorunluluktur.

CHP’lilere sesleniyorum;aklınızı başınıza alın, muhtemel ve kestirilemeyen hadiseler patlak verirse,altından ne sizler ne de ülkemiz kalkar!

"ADALET ANKARA - İSTANBUL ARASINDAKİ YOLDA DEĞİL..."

Adaletsizlikler batıya ülkemizi ispiyonlamakla çözülemeyecektir.



Adalet Ankara-İstanbul arasındaki uzun yolda değil; bizzat milletimizin müşfik ve muhteşem iradesinde, Türk devletinin ruh kökündedir.



Sandıkta sonuç alamayanların sokağa çıkması, demokrasiden umudunu kesenlerin uygun adımlarla yürüyüşe geçmesi ısmarlama projedir."