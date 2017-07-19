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Devlet Bahçeli'den Fırat Çakıroğlu açıklaması

Twitter'dan açıklama yapan MHP lideri, "Katil ağırlaştırılmış müebbet ceza almış,bir nebze de olsa adalet yerini bulmuştur." dedi.

19.07.2017 - 20:51
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MHP lideri Devlet Bahçeli, resmi Twitter hesabından Ege Üniversitesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun öldürülmesi ile ilgili " Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu şehit eden katillerle ilgili iki yıldır süren davanın sonuçlanması memnuniyet vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

ŞEHİDİMİZ HUZURLA YATSIN

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

"İki türlü dava vardır: Bunlardan birisi hukukidir, yargısal niteliktedir.Diğeri ise yüksek bir ülküye adanmanın mükâfatı ve muazzez halidir. İfade etmeliyim ki, evladım Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu şehit eden katillerle ilgili iki yıldır süren davanın sonuçlanması memnuniyet vericidir. Katil ağırlaştırılmış müebbet ceza almış,bir nebze de olsa adalet yerini bulmuştur.Fırat geri gelmeyecek olsa da, yüreklere su serpilmiştir. Adalet bir hakkın haklısına gecikmeksizin iadesidir. Şehidimiz huzurla yatsın, geride bıraktığı dava arkadaşları hakkını koruyacaktır.

"DAVA VEFA GEREKTİRİR"

Dava arkadaşlığı sorumluluk gerektirir, vefa gerektirir, fedakârlık gerektirir, hepsini geçtik sabır ve iyi niyetli olmayı gerektirir. Ülküdaşlık hukuku çiğnenmeyecek, çiğnetilmesine göz yumulmayacak büyük, tarihi ve kutlu bir bağdır. Bu bağ kırılmaz, kopmaz, koparılamaz. Sosyal medyayı silah gibi kullanarak bir davaya baş koymuş kişilerin birbirine çamur atması kabul edilemez bir ilkellik ve ilkesizliktir.

UMUTSUZLUĞA YER YOK

Gurur suskun, kibir gevezedir. Onur yüksek, omurgalı olmak asıl ve mecburidir. Sevgi olmalıdır, eğer yoksa saygı zorunludur. Türkiye’deki tartışmaların ana kaynağı uzlaşma zeminlerinin çatlaklığı, buluşma ve birlik olma hissiyatının maalesef yara almış olmasıdır. Her sıkıntı ve açmaza rağmen umutsuzluğa yer yoktur. Karamsarlık aklın durması, sabrın uyuşmasıdır. Bu ise inanç ve kültürümüze aykırıdır. Konuşarak her şey çözülecektir. Münakaşa değil, mutabakat arayışıyla her sorun bitecektir. Yeter ki isteyelim, yeter ki bunu hedefleyelim.

Son olarak İstanbul’da meydana gelen doğal afetten büyük bir üzüntü duyduğumu özellikle dile getirmek isterim. 106 yılın en şiddetli yağışlarından birisini yaşayan İstanbul’umuzun yaralarının sarılması,mağduriyetlerin giderilmesi ümit ve beklentimdir. İstanbullu kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor;Cenab-ı Allah’tan daha büyük felaketlerden ülkemizi muhafaza etmesini diliyorum."

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