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Devlet Bahçeli'den gündeme ilişkin açıklamalar

MHP Lideri, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

30.05.2017 - 10:35
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

SUUDİ ARABİSTAN-ABD İLİŞKİLERİ

Milletvekillerine ve partililere hitap eden MHP Lideri, gündemi değerlendiriyor:

"Riyad yönetiminin ABD ile kılıç dansı eşliğinde 110 milyar dolarlık silah anlaşması hangi mantık sonucudur. ABD Başkanı'nın "benim için rejimler önemlidir" sözünün adresi neresidir. Petrol kuyularından dolar çıktı ama insanlık o kuyulara gömüldü.

Devlet Bahçeli'den gündeme ilişkin açıklamalar

Yerin altı, yerin üstüne çıkarıldı, yerin üstü de yerin altına sokuldu. En kötüsü de İslam'ı kullanan, yüce dinimizi emellerine alet etmeye kalkan terörün varlığıdır. İslami terörden bahsetmek uydurmadır.

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