Devlet Bahçeli'den gündemle ilgili tweetler

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter'dan gündemle ilgili açıklamalar yaptı.

BAHÇELİ: BAYKAL HALT EDİYOR, GÜNAHA GİRİYOR

Deniz Baykal'ın skandal peygamber açıklamasına değinen Bahçeli, "Dili bozulmuş birisi, “beşer şaşar, böyle bir yetkiyi Peygambere versen bozar diyebiliyor”, elbette halt ediyor, günaha giriyor." dedi.

Bahçeli'nin gündemle ilgili tweetleri şöyle:

16 Nisan Referandumundan dolayı uykuları kaçanlar ille de kulp bulacaklar ya, ama hesapları ters tepiyor, Allah ayaklarını dolaştırıyor.

Kalbin temizliği yüze, yüzün temizliği dile yansır. Heybede ne varsa ele o gelir,dilden ne çıkarsa talih veya talihsizliğin kilidini o açar.

