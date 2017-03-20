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Bahçeli'den Beşiktaş yorumu: Ajax kendini kurtardı

Beşiktaş'ın galibiyetini tebrik eden Bahçeli, eşleşmelerde Hollanda'nın "kurtulduğunu" ifade etti.

20.03.2017 - 17:41
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Bahçeli'den Beşiktaş yorumu: Ajax kendini kurtardı

Bahçeli'den Beşiktaş yorumu: Ajax kendini kurtardı

Bahçeli, Beşiktaş'ın 4-1 galip geldiği Olympiakos maçıyla ilgili Hollanda'ya göndermede bulundu. Beşiktaş'ın Lyon ile eşleşmesine değinen MHP lideri, "Hollanda kurtardı." dedi.

"ŞENOL BEY'İ TEBRİK ETTİM"

Bahçeli, "Bir Beşiktaşlı olarak (Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş) Şenol Bey'i telefonla aradım, tebrik ettim. Daha önceki başarılarını Beşiktaş'a taşımasından dolayı duyduğum memnuniyeti dile getirdim." dedi ve Beşiktaş-Lyon eşleşmesine dair şunları söyledi;

"HOLLANDA KURTARDI KENDİSİNİ"

"Ajax kurtardı kendisini. Dolayısıyla Hollanda da kurtardı. Maçı bir üçüncü ülkede yapma ihtiyaçları doğabilirdi, ondan da kurtulmuş oldular."

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