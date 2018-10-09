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Devlet Bahçeli'den İyi Partili vekillere çağrı

İyi Parti'nin politikalarından pişmanlık duyan vekillere seslenen Bahçeli, "Kardeş kardeşle kavga etse de uçurumun kenarında birbirini hep kucaklayacaktır." dedi.

Haber Merkezi | 09.10.2018 - 14:41..
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Devlet Bahçeli'den İyi Partili vekillere çağrı

Partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirerek İYİ Partili vekillere seslendi.

İYİ PARTİLİ VEKİLLERE AÇIK ÇAĞRI

Bahçeli, ''Kapımız sonuna kadar açık'' diyerek İyi Partili vekillere davet çağrısında bulundu.

''PİŞMANLIK DUYAN HERKESİ KUCAKLIYORUM''

MHP lideri Bahçeli ''İP partiden dışlanan, horlanan, izlenen politikalardan dolayı rahatsızlık duyan, geçmişte bize kırgın ve kızgın olsa da pişmanlık duyan her arkadaşımı kucaklıyor yürekten selamlıyorum. İşte kapı sonuna kadar açık. Kardeş kardeşle kavga etse de uçurumun kenarında birbirini hep kucaklayacaktır.'' diyerek İyi Partililere davette bulundu.

Devlet Bahçeli'den İyi Partili vekillere çağrı ViDEO

Devlet Bahçeli'den İyi Partili vekillere çağrı

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