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Devlet Bahçeli'den MHP'li bakan açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, Başbakan'ın "MHP'li bakan olabilir" açıklamasına bu konuda pazarlık yapmadıklarını belirtti.

20.01.2017 - 12:20
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Devlet Bahçeli'den MHP'li bakan açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri sırasında TBMM'de gazetecilere açıklama yaptı.

"EVET İÇİN KAMPANYA YAPACAĞIZ"

Refarandum sürecinde de kampanya yürütmeye devam edeceklerini açıklayan Bahçeli, “Referandum sürecinde evet kampanyası yürüteceğiz. İçeride evet demişsek millet huzurunda da evet deriz. Kampanyamız evet üzerine kurulur” ifadelerini kullandı.

"KARANLIKTA GÖZ KIRPMIŞLAR HABERİMİZ YOK"

Başbakan'ın, “yeni dönemde MHP’li bakanlar olabilir” sözlerinin hatırlatılması üzerine Devlet Bahçeli, anayasa değişiklik teklif sürecinde hiçbir pazarlık yapmadıklarının altını çizdi.

Bahçeli, “MHP’ye haksız suçlamalar yapıldı. MHP milletin talepleri doğrultusunda anayasa değişikliği kararı aldı. Karanlıkta göz kırpmışlar bizim haberimiz yok” dedi.

Devlet Bahçeli, “peki böyle bir teklif gelirse ne yapasınız?” soruna ise, “2019’a daha 3 yıl var. Kim öle kim kala” cevabını verdi.

Devlet Bahçeli'den MHP'li bakan açıklaması

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