Devlet Bahçeli'den Murat Boz ve Hadise'ye telefon

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtlarken sohbet sırasında Osmaniye’deki açılış töreni sonrasında Hadise’yle birlikte sahneye çıkan Murat Boz’u telefonla aradı.
Osmaniye'de Hadise ve Murat Boz rüzgarı ViDEO
"HADİSE HANIMA HÜRMETLER"
Yoğun programı dolayısıyla konsere kalamadığını belirten Bahçeli, katkılarından dolayı Murat Boz ve Hadise’ye teşekkürlerini iletti. Şarkıcı Murat Boz’a, “Hadise Hanım'a da hürmetlerimi söyleyiniz.” dedi.
OSMANİYE'DE MURAT BOZ VE HADİSE RÜZGARI
Osmaniye Belediyesi tarafından yaptırılan Masal Park'ın açılışında konser veren milyonların sevdiği Hadise ve Murat Boz hayranlarıyla buluştu.