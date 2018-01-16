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Devlet Bahçeli'den Murat Boz ve Hadise'ye telefon

MHP lideri Devlet Bahçeli, önceki akşam Osmaniye’de yapımı tamamlanan Masal Park'ın açılış törenine katıldı. Bahçeli, programı sebebiyle programın sonundaki konser kısmını bekleyemedi.

Haber Merkezi | 16.01.2018 - 09:49..
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Devlet Bahçeli'den Murat Boz ve Hadise'ye telefon

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtlarken sohbet sırasında Osmaniye’deki açılış töreni sonrasında Hadise’yle birlikte sahneye çıkan Murat Boz’u telefonla aradı.

Devlet Bahçeli'den Murat Boz ve Hadise'ye telefon

Osmaniye'de Hadise ve Murat Boz rüzgarı ViDEO

"HADİSE HANIMA HÜRMETLER"

Yoğun programı dolayısıyla konsere kalamadığını belirten Bahçeli, katkılarından dolayı Murat Boz ve Hadise’ye teşekkürlerini iletti. Şarkıcı Murat Boz’a, “Hadise Hanım'a da hürmetlerimi söyleyiniz.” dedi.

Devlet Bahçeli'den Murat Boz ve Hadise'ye telefon

OSMANİYE'DE MURAT BOZ VE HADİSE RÜZGARI

Osmaniye Belediyesi tarafından yaptırılan Masal Park'ın açılışında konser veren milyonların sevdiği Hadise ve Murat Boz hayranlarıyla buluştu.

Devlet Bahçeli'den Murat Boz ve Hadise'ye telefon

Devlet Bahçeli'den Murat Boz ve Hadise'ye telefon

Devlet Bahçeli'den Murat Boz ve Hadise'ye telefon

Devlet Bahçeli'den Murat Boz ve Hadise'ye telefon

Devlet Bahçeli'den Murat Boz ve Hadise'ye telefon

Devlet Bahçeli'den Murat Boz ve Hadise'ye telefon

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