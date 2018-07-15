Devlet Bahçeli'den piyasa spekülatörlerine hodri meydan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birinin 24 Haziran’da başarıyla gerçekleştirildiğini ve Türk milletinin tercihini yaptığını belirtti.

"PİYASALARLA OYNAYARAK TÜRKİYE'DEN TAVİZ KOPARAMAYACAKLAR"

Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısında, Cumhurbaşkanı'na bağlı 9 kurul ve 4 ofisin teşkil edildiğini de bildiren Devlet Bahçeli, artık kararların seri ve süratli alınacağı bir döneme girildiğini aktardı.

Bunu hazmedemeyen odakların ekonomide yeni bir dalgalanma, döviz ve faizde şeytanlık peşinde olduğuna işaret eden Bahçeli, "Ancak başaramayacaklar, Türk milletini pes ettiremeyeceklerdir. Piyasalardaki oynaklık ve oyunlarla Türkiye’den taviz koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir." dedi.

"Devlet yönetimindeki laçkalıkların, hantallıkların, kararsızlıkların ve aksaklıkların bertaraf edileceği bir süreç önümüzdedir." değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Türkiye’nin tarihsel istikametinden sapma değil tam tersine bu istikametin teyidiyle birlikte kutlu hedeflere ulaşma azim ve arayışını uhdesinde barındırdığını kaydetti.