taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.898
USD
4,8561
EURO
5,6707
ALTIN
194,02
PETR
74,8600

Devlet Bahçeli'den piyasa spekülatörlerine hodri meydan

MHP lider Bahçeli, 24 Haziran sonuçlarını hazmedemeyenlerin piyasaları dalgalandırarak Türkiye'yi zor duruma sokmaya çalıştığına vurgu yaptı.

AA | 15.07.2018 - 01:01..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birinin 24 Haziran’da başarıyla gerçekleştirildiğini ve Türk milletinin tercihini yaptığını belirtti.

"PİYASALARLA OYNAYARAK TÜRKİYE'DEN TAVİZ KOPARAMAYACAKLAR"

Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısında, Cumhurbaşkanı'na bağlı 9 kurul ve 4 ofisin teşkil edildiğini de bildiren Devlet Bahçeli, artık kararların seri ve süratli alınacağı bir döneme girildiğini aktardı.

Bunu hazmedemeyen odakların ekonomide yeni bir dalgalanma, döviz ve faizde şeytanlık peşinde olduğuna işaret eden Bahçeli, "Ancak başaramayacaklar, Türk milletini pes ettiremeyeceklerdir. Piyasalardaki oynaklık ve oyunlarla Türkiye’den taviz koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir." dedi.

"Devlet yönetimindeki laçkalıkların, hantallıkların, kararsızlıkların ve aksaklıkların bertaraf edileceği bir süreç önümüzdedir." değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Türkiye’nin tarihsel istikametinden sapma değil tam tersine bu istikametin teyidiyle birlikte kutlu hedeflere ulaşma azim ve arayışını uhdesinde barındırdığını kaydetti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli'den piyasa spekülatörlerine hodri meydan

Devlet Bahçeli'den piyasa spekülatörlerine hodri meydan

14
İsrail ile Hamas arasında ateşkes

İsrail ile Hamas arasında ateşkes

0
Beyoğlu'nda yaşlı adam, otel odasında ölü bulundu

Beyoğlu'nda yaşlı adam, otel odasında ölü bulundu

0
Metafizik bir eğlence treni: Büyücü

Metafizik bir eğlence treni: Büyücü

0
Bir toplumsal ütopya: Hep Yuvaya Dönmek

Bir toplumsal ütopya: Hep Yuvaya Dönmek

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM