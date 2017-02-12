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Devlet Bahçeli'den Rusya'ya tepki

MHP Lideri, El Bab'da 'kazaen' Türk askerlerini şehit ettiğini söyleyen Rusya'ya sert sözlerle yüklendi.

12.02.2017 - 11:32
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MHP'nin Konya kampından sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Devlet Bahçeli'nin hedefinde Rusya vardı.

YANLIŞTIR, AYIPTIR..

Rusya'nın askerlerimizi şehit ettikten sonra olayı "pardon" ile geçiştirmeye çalıştığını söyleyen MHP Lideri, "Bu yanlıştır, ayıptır, uluslararası hukuku hiçe saymaktır. Rusya'nın maksadır nedir, ne yapmaya çalışmaktadır." dedi.

Devlet Bahçeli'den Rusya'ya tepki

TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şöyle konuştu; "Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde TSK'nın harekata ait bilgileri Rusya ile düzenli ve karşılıklı paylaşılmaktadır. Yanlış koordinat verilmesi Türkiye adına gerçekçi değildir. Rus uçağının düşürülmesi sonrası ilişkiler kangrene dönmüştü. Şimdi Rusya askerlerimizi şehit ediyor sonra da "pardon"la geçiştiriyor. Bu yanlıştır, ayıptır, uluslararası hukuku hiçe saymaktır. Rusya'nın maksadır nedir, ne yapmaya çalışmaktadır. Türkiye'nin alttan alması nasıl beklenecektir? PKK/PYD'yi terör örgütü görmeyen Rus yönetimi art niyeti, gizli gündemi doğrultusunda ülkemizin karşısında husumet odağı olmaya taliptir. Birkaç özürle telafi edilemez, şehitlerimizin hesabı sorulmalıdır. İkaz ediyor, herkesi uyarıyorum; bu coğrafyada var olmanın sırrı, çıkan sorunların üzerine cesaretle gitmektir. Hiç kimseden eksik kalan yanımız yoktur, utanacak, kaçacak karakter yoktur. Şu husus iyi anlaşılsın ki, aba altında gösterilen sopalar, gösterenin başına inecektir."

Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar haberi

Devlet Bahçeli'den Rusya'ya tepki

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