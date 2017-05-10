Devlet Bahçeli'den Taha Akyol'a salvolar

Taha Akyol, bugünkü köşe yazısında MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın kendisi ile köşe komşusu Sedat Ergin'e yönelik olarak kullandığı ''Kendini Türkiye'nin en büyük gazetesi sanan bir boyalı magazin mevkutesi, 2016 Ekim'den bu yana işi-gücü bırakıp MHP aleyhtarlığına soyunmuştur" sözlerinin ardından Devlet Bahçeli'ye özel bir not bırakmıştı.

FOTOĞRAF: Taha Akyol'un Bahçeli'ye bıraktığı not.

Twitter'dan açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, Taha Akyol'a sert cümlelerle tepki gösterdi.

BAHÇELİ'DEN TAHA AKYOL'A SERT CÜMLELER

Bahçeli açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Hürriyet Gazetesi Yazarı Taha Akyol bugünkü köşesinde şahsıma özel not yazmış. Yazdıklarını okudum. Beş paralık feneri, o kadar yanışı var! Bu sakil ve silik kalem sahibi, Genel Başkan Yardımcımız E.Semih Yalçın’ı kast ederek, “ismini zikretmeye tenezzül etmedim” diyor.Taha Akyol bilesin ki, senin ismini anmaya layık bulmadığın dava arkadaşım E.Semih Yalçın’a dil uzatman bir kere harcın ve haddin değildir.

SEN HİÇ AYNAYA BAKARAK KENDİNİ TARTTIN MI?

Kaldı ki, senin hiçbir ülkücü üzerinde kanaat yürütme, yorum yapma, fikir paylaşma hakkın yoktur. Sen kim E.Semih Yalçın’a hakaret kimdir? Değerli dava arkadaşım E.Semih Yalçın davasında zerre kırıklığı olmayan bir inanmışlıktadır. Peki, sen hiç aynaya bakarak kendini tarttın mı?

Atalar boşuna söylememiş: Aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur, çok değme arsız olur. Taha Akyol sen bunlardan hangisisin?

NOTUNU AYNEN İADE EDİYORUM

Y.Has Hacib diyor ki: “Terbiyesiz kişiden uzak dur, kaç; terbiyeli kişiye benden bin alkış.” Terbiyesizden kaçmayacak,maskesini indireceğiz. Fikir dönekliğinin nişanesi bir kalem ve karakter zaafının E.Semih Yalçın ismini ömrü boyunca aklından çıkaramayacağı günler yakındır.Y.Has Hacib yine şunu söylemiş: “Dinginlik ve tevazu aklın tavrıdır; akılsız insanlar tümden yılkıdır.” Yılkıdan adam çıkmaz ,ahlak görülmez. Hafıza kayıtlarımızdan çoktan düşmüş Taha Akyol’un özel notunu aynen iade, kendisini de layık olduğu yokluk ve hiçliğe havale ediyorum.