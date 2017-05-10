taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.194
USD
3,5834
EURO
3,8961
ALTIN
140,69
PETR
50,2600

Devlet Bahçeli'den Taha Akyol'a salvolar

MHP lideri Devlet Bahçeli, Hürriyet yazarı Taha Akyol'a Twitter'dan sert yüklendi.

10.05.2017 - 20:17
  1. Haberler
  2. İç Haber

123

Taha Akyol, bugünkü köşe yazısında MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın kendisi ile köşe komşusu Sedat Ergin'e yönelik olarak kullandığı ''Kendini Türkiye'nin en büyük gazetesi sanan bir boyalı magazin mevkutesi, 2016 Ekim'den bu yana işi-gücü bırakıp MHP aleyhtarlığına soyunmuştur" sözlerinin ardından Devlet Bahçeli'ye özel bir not bırakmıştı.

Devlet Bahçeli'den Taha Akyol'a salvolar

FOTOĞRAF: Taha Akyol'un Bahçeli'ye bıraktığı not.

Twitter'dan açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, Taha Akyol'a sert cümlelerle tepki gösterdi.

BAHÇELİ'DEN TAHA AKYOL'A SERT CÜMLELER

Bahçeli açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Hürriyet Gazetesi Yazarı Taha Akyol bugünkü köşesinde şahsıma özel not yazmış. Yazdıklarını okudum. Beş paralık feneri, o kadar yanışı var! Bu sakil ve silik kalem sahibi, Genel Başkan Yardımcımız E.Semih Yalçın’ı kast ederek, “ismini zikretmeye tenezzül etmedim” diyor.Taha Akyol bilesin ki, senin ismini anmaya layık bulmadığın dava arkadaşım E.Semih Yalçın’a dil uzatman bir kere harcın ve haddin değildir.

SEN HİÇ AYNAYA BAKARAK KENDİNİ TARTTIN MI?

Kaldı ki, senin hiçbir ülkücü üzerinde kanaat yürütme, yorum yapma, fikir paylaşma hakkın yoktur. Sen kim E.Semih Yalçın’a hakaret kimdir? Değerli dava arkadaşım E.Semih Yalçın davasında zerre kırıklığı olmayan bir inanmışlıktadır. Peki, sen hiç aynaya bakarak kendini tarttın mı?

Atalar boşuna söylememiş: Aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur, çok değme arsız olur. Taha Akyol sen bunlardan hangisisin?

NOTUNU AYNEN İADE EDİYORUM

Y.Has Hacib diyor ki: “Terbiyesiz kişiden uzak dur, kaç; terbiyeli kişiye benden bin alkış.” Terbiyesizden kaçmayacak,maskesini indireceğiz. Fikir dönekliğinin nişanesi bir kalem ve karakter zaafının E.Semih Yalçın ismini ömrü boyunca aklından çıkaramayacağı günler yakındır.Y.Has Hacib yine şunu söylemiş: “Dinginlik ve tevazu aklın tavrıdır; akılsız insanlar tümden yılkıdır.” Yılkıdan adam çıkmaz ,ahlak görülmez. Hafıza kayıtlarımızdan çoktan düşmüş Taha Akyol’un özel notunu aynen iade, kendisini de layık olduğu yokluk ve hiçliğe havale ediyorum.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan Türkan Şoray'ın kızı yakınlaşması

Arda Turan Türkan Şoray'ın kızı yakınlaşması

140
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı hayatını kaybetti

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı hayatını kaybetti

194
İlber Ortaylı'dan Mustafa Armağan'a: Bir bok bilmiyor

İlber Ortaylı'dan Mustafa Armağan'a: Bir bok bilmiyor

405
64’lük First Lady estetik harikası

64’lük First Lady estetik harikası

108
Fetullahçıların internete düşen son kaseti

Fetullahçıların internete düşen son kaseti

157
İlber Ortaylı'nın Fetullah Gülen'i övdüğü video

İlber Ortaylı'nın Fetullah Gülen'i övdüğü video

239
Orgeneral Hulusi Akar Atina'da

Orgeneral Hulusi Akar Atina'da

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM