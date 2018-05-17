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Bahçeli af çağrısının gerekçesini açıkladı

MHP lideri Devlet Bahçeli, FETÖ'cü ve PKK'lı teröristlerin hapisteki kader mahkumları üzerinden kaos planladıklarını söyledi.

Haber Merkezi | 17.05.2018 - 10:33..
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MHP lideri Devlet Bahçeli af istemesinin ardından, "Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp FETÖ'nün, PKK'nın kurbanı haline gelir, seçime 1 hafta 10 gün kala bir talimat ile isyan başlatırlar ise ne olur?" demişti.

"KAOS PLANLANIYOR"

Bahçeli'nin bu sözleri neden söylediği anlaşılamamıştı. MHP lideri bir açıklama daha yaparak sözlerine açıklık getirdi. Bahçeli, FETÖ'cü ve PKK'lı teröristlerin hapisanelerde kaos planladıklarını söyledi.

"TÜRKİYE BİRAZ REHABİLİTE OLSUN"

Bahçeli, "FETÖ ve PKK hapisteki kader mahkumları üzerinden kaos planlıyor. Kader kurbanı olan insanları ayıklayıp dışarı çıkartın, Türkiye biraz rahatlasın rehabilite olsun." dedi.

Bu sözlerin ardından af tartışmaları yeni bir boyut kazandı.

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