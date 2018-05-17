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Devlet Bahçeli'den 'Yenikapı' çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi sosyal medya hesabından, Yenikapı'da düzenlenecek, “Zulme Lanet, Kudüs’e Destek” mitingi için çağrıda bulundu.

Haber Merkezi | 17.05.2018 - 15:32..
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Devlet Bahçeli Kudüs'te yaşanan insanlık suçuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bahçeli, 18 Mayıs Perşembe günü Yenikapı'da düzenlenecek olan “Zulme Lanet, Kudüs’e Destek” için çağrıda bulunarak, "Aziz milletimizle bir ve beraber olacağız, ilk kıblemizin onurunu savunacağız." ifadelerini kullandı.

"TÜRK MİLLETİ HİÇBİR ASIR ZULME DESTEK VERMEMİŞTİR"

"Tarihin hiçbir döneminde zulümle abat olana rastlanmamıştır. Zulüm, insanlık değerlerinin inkarı, ihanetin baştacı, kötülüğün saltanatıdır. Kuşku yok ki, zulme karşı tarafsız kalmak da zulümdür, zillettir, ziyandır, zarardır.

Bugün Tük ve İslam yurtlarında zalimlerin kanlı ve karanlık fermanı egemendir. Buna sessiz kalmak, buna duyarsız davranmak zulme ortak olmak, zımnen onay vermektir. Türk milleti hiçbir asır ve çağda zulme destek vermemiş, bundan sonra da vermeyecektir.

"KUDÜS, MİRACIMIZIN AZİZ ŞEHRİDİR"

Kudüs, ilk kıblemizdir. Kudüs, Miracımızın aziz şehridir. Kudüs semavi dinlerin buluşma ve barış içinde yaşama alanıdır. Ve Kudüs bugün zincire vurulmuş, Filistinli kardeşlerimiz katliama maruz kalmışlardır.

Artık sözün anlamını kaybettiği bir aşamaya yavaş yavaş gelinmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi zalimlerin tam karşısında milletiyle bir ve beraberdir. Milliyetçi Hareket Partisi mazlumların sedası, mağdurların taviz vermeyen sevdalısı ve sözcüsüdür.

"MHP, ZALİM VE CANİLERİN EBEDİ KARŞITIDIR"

Gazze’de 8 aylık bebek Leyla’nın zehirli gazla katledilişi insanlığın sarsıla sarsıla inişinin izhar ve ilanıdır. Sayıları 60’ı aşan Filistinli kardeşimizin şehadeti ise vicdanların harap ve bitap düşmesinin ifadesidir.

Zulüm lanetlenmezse, şeytani emeller selamlanmış olacaktır. Zalimler reddedilmezse masumlar iyice sönecek, iyice sinecek, hepten kaybedecektir. Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi zulmün amansız düşmanı, zalim ve canilerin ebedi karşıtıdır.

"İLK KIBLEMİZİN ONURUNU SAVUNACAĞIZ"

Tarafımız elbette bellidir, o da Hakk’ın ve haklının yanıdır. Bunu tüm dünyaya tekraren göstermek için yarın saat 16.00’da İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek “Zulme Lanet, Kudüs’e Destek” mitinginde aziz milletimizle bir ve beraber olacağız, ilk kıblemizin onurunu savunacağız.

18 Mayıs 2018 Cuma günü, İslam’ın vicdanı, Türklüğün kati ve keskin şuuru Yenikapı’da bir kez daha destan yazacak, dosta güven, düşmana korku salarak zulme ve zalimlere açık, ikaz dolu bir mesaj verecektir. Yenikapı’da buluşmak dileğiyle…"

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