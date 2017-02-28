taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.845
USD
3,6100
EURO
3,8231
ALTIN
145,47
PETR
56,4900

Devlet Bahçeli'den Yunanistan'a Kıbrıs ayarı

Devlet Bahçeli "Yunanistan'a diyorum ki, dedeleriniz yapamadı. Akıllı olun, siz de yapamazsınız!" dedi.

28.02.2017 - 11:15
  1. Haberler
  2. Gündem
Devlet Bahçeli'den Yunanistan'a Kıbrıs ayarı

d

Devlet Bahçeli Ankara'da gerçekleştirdiği MHP grup toplantısında Kıbrıs ile ilgili yaşanan sorunlara değindi. Yunanistan'a sert sözlerle yüklenen Bahçeli, şunları söyledi;

RUM YÖNETİMİ YUNANİSTAN'A BAĞLANMAK İSTİYORSA GÖÇ ETSİN

"Rumlar şunu iyi anlarsınlar ki, Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün yurdudur. Rum yönetimi ille de Yunanistan'a bağlanmak istiyorsa, adayı terk edip Atina'ya göç etmesi, bir daha da geri gelmemesi gerek.

Kimin topraklarından kimi çıkarıyorlar? Kıbrıs ecdad yadigarı, Şehit emanetidir. Terk edilemez!

YUNANLAR YENİDEN KOVALANMAK İSTİYORSA SEVE SEVE YAPARIZ

Yunanistan eğer tekrar denize dökülmeyi istiyor, kovalanmayı canı çekiyorsa, Türk Milleti bunu seve seve yapar.

DEDELERİNİZ YAPAMADI, AKILLI OLUN SİZ DE YAPAMAZSINIZ

Yunanistan anlamıyorsa, biz yeniden Ege'ye kurşun gibi yağar, tekrar tarihi öğretiriz. Yunanistan'a diyorum ki, dedeleriniz yapamadı. Akıllı olun, siz de yapamazsınız !

TARİHİ TEKRAR ÖĞRETİRİZ

Birileri Yunan hükümetine 1921'de, 1922'de neler olduğunu anlatmalıdır. Anlatacak yoksa biz yeniden Ege'ye kurşun gibi saplanmasını bilir, tarihi tekrar öğretiriz. Zorlamayın, boşuna heveslenmeyin. Yunan halkı komşuluk hukukunu yok sayan densizlere haddini bildirmelidir. "

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fikret Orman'dan Süleyman Seba paylaşımı

Fikret Orman'dan Süleyman Seba paylaşımı

67
Rejim DEAŞ’ı Fırat Kalkanı’ndan koruyacak

Rejim DEAŞ’ı Fırat Kalkanı’ndan koruyacak

69
Merkel'den Die Welt muhabirinin tutuklanmasına tepki

Merkel'den Die Welt muhabirinin tutuklanmasına tepki

130
Alman muhabirin tutuklanmasına CHP'lilerden tepki

Alman muhabirin tutuklanmasına CHP'lilerden tepki

168
Konya'da park kavgası: 1 ölü 4 yaralı

Konya'da park kavgası: 1 ölü 4 yaralı

47
Fatih Altaylı: Dursun Özbek G.Saray'a tecavüz etti

Fatih Altaylı: Dursun Özbek G.Saray'a tecavüz etti

12
BM askerlerinden saat hırsızlığı kamerada

BM askerlerinden saat hırsızlığı kamerada

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM