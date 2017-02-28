Devlet Bahçeli'den Yunanistan'a Kıbrıs ayarı

Devlet Bahçeli Ankara'da gerçekleştirdiği MHP grup toplantısında Kıbrıs ile ilgili yaşanan sorunlara değindi. Yunanistan'a sert sözlerle yüklenen Bahçeli, şunları söyledi;

RUM YÖNETİMİ YUNANİSTAN'A BAĞLANMAK İSTİYORSA GÖÇ ETSİN

"Rumlar şunu iyi anlarsınlar ki, Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün yurdudur. Rum yönetimi ille de Yunanistan'a bağlanmak istiyorsa, adayı terk edip Atina'ya göç etmesi, bir daha da geri gelmemesi gerek.

Kimin topraklarından kimi çıkarıyorlar? Kıbrıs ecdad yadigarı, Şehit emanetidir. Terk edilemez!

YUNANLAR YENİDEN KOVALANMAK İSTİYORSA SEVE SEVE YAPARIZ

Yunanistan eğer tekrar denize dökülmeyi istiyor, kovalanmayı canı çekiyorsa, Türk Milleti bunu seve seve yapar.

DEDELERİNİZ YAPAMADI, AKILLI OLUN SİZ DE YAPAMAZSINIZ

Yunanistan anlamıyorsa, biz yeniden Ege'ye kurşun gibi yağar, tekrar tarihi öğretiriz. Yunanistan'a diyorum ki, dedeleriniz yapamadı. Akıllı olun, siz de yapamazsınız !

TARİHİ TEKRAR ÖĞRETİRİZ

Birileri Yunan hükümetine 1921'de, 1922'de neler olduğunu anlatmalıdır. Anlatacak yoksa biz yeniden Ege'ye kurşun gibi saplanmasını bilir, tarihi tekrar öğretiriz. Zorlamayın, boşuna heveslenmeyin. Yunan halkı komşuluk hukukunu yok sayan densizlere haddini bildirmelidir. "