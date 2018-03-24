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Devlet Bahçeli'nin A Takımı belli oldu

MHP'de 12. Olağan Büyük Kurultay'ın ardından yeni Başkanlık Divanı'nda 7 yeni isim girdi.

AA | 24.03.2018 - 15:00..
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MHP Kurultayı'nda oyların tamamını alarak yeniden genel başkanlık görevine seçilen Devlet Bahçeli'nin yardımcıları belli oldu.

Listeye göre; Başkanlık Divanı'na 7 yeni isim girdi.

İŞTE DEVLET BAHÇELİ'NİN YARDIMCILARI

Edip Semih Yalçın, Fethi Yıldız, Celal Adan, Emin Haluk Ayhan, Mustafa Kalaycı, Mevlüt Karakaya, Kamil Aydın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz, Deniz Depboylu, Yaşar Yıldırım, Sefer Aycan

Devlet Bahçeli'nin A Takımı belli oldu

GENEL SERETER

İsmet Büyükataman

GENEL SEKRETER YARDIMCILARI

Mustafa Hidayet Vahapoğlu

Fatih Çetinkaya

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