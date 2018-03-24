Devlet Bahçeli'nin A Takımı belli oldu

Aksaray-Ankara karayolunda bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

5

Darbe girişimi sanıklarının yakınları 1 gaziyi darp etti

Akıncı Üssü eylemlerine ilişkin yürütülen dava için mahkeme salonuna gelen gazi ve şehit yakınları ile bazı sanık yakınları arasında gerginlik yaşandı. Çıkan tartışmada bir gazi darp edildi.