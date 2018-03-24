Devlet Bahçeli'nin A Takımı belli oldu

MHP Kurultayı'nda oyların tamamını alarak yeniden genel başkanlık görevine seçilen Devlet Bahçeli'nin yardımcıları belli oldu.
Listeye göre; Başkanlık Divanı'na 7 yeni isim girdi.
İŞTE DEVLET BAHÇELİ'NİN YARDIMCILARI
Edip Semih Yalçın, Fethi Yıldız, Celal Adan, Emin Haluk Ayhan, Mustafa Kalaycı, Mevlüt Karakaya, Kamil Aydın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz, Deniz Depboylu, Yaşar Yıldırım, Sefer Aycan
GENEL SERETER
İsmet Büyükataman
GENEL SEKRETER YARDIMCILARI
Mustafa Hidayet Vahapoğlu
Fatih Çetinkaya