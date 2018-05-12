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Devlet Bahçeli'nin af önerisi de oldu bittiye mi gelecek

Bir anda erken seçim talebini Türkiye'nin gündemine sokan Bahçeli'den ülkenin gündemini değiştiren bir çıkış daha geldi.

Haber Merkezi | 12.05.2018 - 15:55..
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Devlet Bahçeli'nin af önerisi de oldu bittiye mi gelecek

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ülkenin meşru hükümetinin yanında yer alan MHP lideri Devlet Bahçeli, önce fiili olarak ardından da resmi olarak kurulan Cumhur ittifakı kurulduktan sonra ilginç çıkışlarına devam ediyor.

ERKEN SEÇİM ÇIKIŞININ ARDINDAN ŞİMDİ DE BU: AF ÇIKSIN

Bahçeli, Türkiye'nin gündeminde yer almadığı halde erken seçimi bir ani çıkışla gündeme taşımış ve AK Parti - MHP'nin 24 Haziran'da ülkeyi seçime götürmesine yol açmıştı. Aynı Bahçeli şimdi de bir af önerisiyle karşımızda.

CEZAEVİNDEN ÇIKANLAR TOPLUMA KARIŞINDA, NELER OLACAK?

Bahçeli'nin af önerisine göre PKK ve FETÖ gibi terör suçluları ile cinsel istismar ve tecavüzcüler hariç geri kalanlar cezaevlerinden çıkacak, halkın arasanı karışacak ve eğer ıslah olmadılarsa da suç işlemeye devam edecek.

RAHŞAN AFFININ YERİNİ BAHÇELİ AFFI ALABİLİR

Siyasi tarihin yakın dönemlerinden kalma ve toplumda Rahşan affı olarak anımsanan genel affı Türk milleti uzun yıllar unutmamış ve suçluların salıverilmesini (elbette başka hataların ve yanlış politikaların da birikmesiyle birlikte) Ecevit hükümetine ağır bir bedelle ödetmişti.

İDAM İSTEYEN HALK, AF ÖNERİSİNE SICAK BAKMAZ

Devlet Bahçeli'nin şimdiki önerisi de AK Parti - MHP ittifakının seçim öncesi politikalarını sekteye uğratacak cinsten sayılabilir çünkü halk 'hırsız-katil' olarak nitelediği suçluların serbest bırakılıp yeniden topluma karışmasına tepki vereceğe benziyor. 15 Temmuz'un ardından toplumda yükselen idam çağrılarının ardından Bahçeli'nin ağzından gelen 'af' talebi ciddi bir tepkiye yol açabilir.

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