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Devlet Bahçeli bedelli askerliğe karşı değil

MHP Lideri, bedelli askerlikle ilgili gerekli görülmesi durumunda çalışma yapılabileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 19.06.2018 - 07:32..
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Devlet Bahçeli bedelli askerliğe karşı değil

bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Star TV'de Nazlı Çelik'in gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerine değinen MHP Lideri, sözleri ahlaksızlık olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "seçimlerden sonra ele alınacak" dediği bedelli askerlikle ilgili de konuşan MHP Lideri, konuya sıcak baktı.

BEDELLİ ASKERLİK

Devlet Bahçeli, "Askerlik çağında askerliğini yapmayan bir birikim var. Aynı zamanda profesyonel askerliğe geçildi. Genelkurmay Başkanı'nın çalışma yapıp paylaşması lazım. TSK'nın kanaati önemlidir. Gerekli görülüyorsa çalışma yapılmalıdır. Profesyonel askerliğe gidiyoruz ana kuzularını 3 aylık eğitimle askere göndermenin manası yoktur." dedi.

"KOMUTANA DİL UZATMAK AHLAKSIZLIKTIR"

MHP Lideri,"Bir apolet tartışması vardı. Sıkça Muharrem İnce ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki sıcak gündem maddelerinden biriydi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Çok sert ifadelerle düşüncelerimi paylaştım. Afrin kahramanı ve Güneydoğu Anadolu’da Türk milletinin güvenliğini gece gündüz sağlayan Mehmetçiklerin komutanına dil uzatılması ahlaksızlıktır. Apoleti sen neyle sökeceksin, sen kimsin? Yarın Cumhurbaşkanı olamadın ne yapacaksın? Cumhurbaşkanı olsan o apoleti sana kim söktürecek? Bu cümleleri doğru seçmek lazım. Hala görevdeyken karda kışta mücadelesini verirken bir komutana dil uzatmak kadar saygısız bir durum olamaz." diye devam etti.

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