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Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'na güveni tam

MHP Lideri, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın tarihin akışını değiştireceğini söyledi.

AA | 28.05.2018 - 07:53..
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Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'na güveni tam

DEVLET BAHÇELİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da düzenlenen "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" etkinliğine katıldı.

Ülkücü Şehitler Anıtı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Bahçeli, 27 Mayıs 2011'den bu yana anıtta buluşarak, tüm şehitlerin muhterem hatıralarını hep birlikte yad ettiklerini ifade etti.

24 HAZİRAN'IN ÖNEMİ

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimine katılacak milletvekili adaylarını dün tanıttıklarını ve seçim beyannamesini açıkladıklarını hatırlatan Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinin, devlet ve milletin bekasına yönelik tehditlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle bertaraf edileceği tarihi bir dönüm noktası olacağını söyledi.

TARİHİN AKIŞI DEĞİŞECEK

Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimiyle istediğini elde edemeyenlerin, ülkemizi ekonomik, siyasi ve sosyal ablukaya alma çabaları kırılacak ve art niyetler Allah'ın izniyle sonuçsuz bırakılacaktır. Aziz milletimizin vicdanında doğan Cumhur İttifakı 2023'ün güçlü Türkiye’sini şekillendirecek ve tarihin akışını değiştirecektir.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket devletimizin ve milletimizin dara düştüğü her dönemde üzerine düşen tarihi vazifeyi yerine getirmekten imtina etmemiştir. Yarım asırdır varlığını sürdüren ve ebediyete kadar sürdürecek olan siyasi geçmişimiz buna şahittir."

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