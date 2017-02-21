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Devlet Bahçeli'nin grup konuşması

MHP Lider Bahçeli TBMM'de grup toplantısında konuşma yapıyor.

21.02.2017 - 10:36
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devlet bahçeli

Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşmasını yapıyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar;

Türkiye'nin hak ve hukukundan taviz vermek asla onaylayamayacağımız bir çürümedir, böylesi bir şuursuzluk cehennemin diğer ismidir. Hiçbir behbahtın bize parmak sallamasına tahammül edemeyiz. MHP, her türlü kumpasa, her kirli oyuna rağmen diridir, dimdik ayaktadır.

Direncimi kırmak isteyenler çok bekleyecektir. Kervan yağmacıları bir kez daha arkalarına bakmadan kaçacaktır. Hain ve işbirlikçiler bu davayı aşamayacak, Türk-İslam ülküsünü alt edemeyeceklerdir. Önümüze engel çıkarıyorlarmış yıkar geçeriz, ayağımıza çelme takıyorlarmış üzerinden atlarız, karşımıza saf saf dizilip hareketimizi durduracaklarmış alayını yıkarız.  Ahlakını tüketmiş, fikren tükenmiş kim ya da kimler varsa bizimle boy ölçüşemez, bizimle aşık atamaz.

Detaylar gelecek...

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