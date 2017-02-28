Devlet Bahçeli'nin grup toplantısı konuşması

Devlet Bahçeli, TBMM'de MHP grup toplantısında partililere hitap ediyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

Türkiye darbelerden dolayı çok zarar görmüştür. Artık buna son nokta konulmalı demokrasi ve hukuk egemenliğinin tesisi sağlanmalıdır. Darbe varsa demokrasi yoktur. İktidarların seçimle gelip bu yolla gitmesi, millet dışında hiçbir gücün belirleyici olmaması yine bunun gerekliliğidir.

15 Temmuz'da darbeler tarihimizin en karanlık halkasıdır. TSK'ya yuvalanan FETÖ artıkları devlet ve milleti parçalamak için silaha sarılmıştır. Çok şükür yanlış hesap milletimizden dönmüştür.

Milli güvenliğimiz tehdit altındayken TSK'nın anlamsız ve sış tartışmalaın içine çekilmesi son derece yanlıştır. Kafalarda soru işaretleri vardır ama bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanıdır. Huızur kaçarsa tutamayız. İstikrar giderse getiremeyiz. Devlet bizimdir, asker bizimdir. Devletteki çatlak ancak düşmanları sevindirir.

Detaylar gelecek...