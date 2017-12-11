Devlet Bahçeli'nin MHP'li belediyelere güveni tam

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi görevden uzaklaştırıldı.

İlgezdi'nin ardından CHP'li Şişli, Beşiktaş ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne de müfettiş gönderildiği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından bazı belediyelere müfettiş gönderilmesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye soruldu.

"MHP'DE SÖZ KONUSU OLMAYAN KONULAR"

Belediye başkanlarıyla bir araya geldiği toplantının ardından kapalı oturumunda konuyu değerlendiren MHP Lideri, "MHP'de söz konusu olmayan konulardır." dedi.

"ENSEMİZ AÇIKTIR KABAHATTA TOKAT YEMEK ÜZERE"

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre; Devlet Bahçeli, konuyla ilgili açıklamalarına şöyle devam etti: "MHP'de soruşturmayı gerektirebilecek bir hata olmaz. Bizim belediye başkanlarımız olarak, alnımız açıktır, başardığımızda öpülmek üzere, ensemiz açıktır kabahatta tokat yemek üzere."