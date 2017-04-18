Devlet Bahçeli'nin referandum sonrası ilk grup toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada "YSK Başkanı Sadi Güven ile yüzleşmeye gidiyoruz" dedi.

MHP Lideri, referandumda kazananın Türkiye olduğunu, haçlı artıklarının duvara tosladığını ifade etti.

OHAL'in 19 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

15 Temmuz'dan 2 ay önce Kurtlar Vadisi Darbe internet sitesi için alan adı alan Pana Film ekibi şimdi de Kurtlar Vadisi Vatan çekiyor.

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Diş fırçanızı banyoda saklamayın

Banyo temizliği ile ilgili yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, banyonuzdaki diş fırçaları çok miktarda bakteri barındırabiliyor.