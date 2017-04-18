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Devlet Bahçeli'nin referandum sonrası ilk grup toplantısı

MHP Lideri, referandumda kazananın Türkiye olduğunu, haçlı artıklarının duvara tosladığını ifade etti.

18.04.2017 - 10:31
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 16 Nisan'da yapılan referandum sonrası ilk kez partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

Sonuçları değerlendiren MHP Lideri, referandumun kazananlarını ve kaybedenlerini sıraladı.

REFERANDUMUN KAZANANI

Bahçeli, "Kazanan Türk milletidir. Kazanan Türkiye'dir. Kazançlı çıkan bayraktır, devlettir, vatandır, milli namustur.

Devlet Bahçeli'nin referandum sonrası ilk grup toplantısı

KAYBEDENLER KULÜBÜ

Kaybedenler kulübü ise oldukça kalabalıktır. 16 Nisan'da FETÖ yerle bir olmuştur. PKK hapı yutmuş sonu görülmüştür. HDP dağılmış, DHKP-C darbeyi yemiştir. CHP, baltayı taşa vurmuştur.

HAÇLI ARTIKLARI BOZGUNA UĞRADI

Şeytanla aynı kareye girecek kadar gözleri büyüyenler 16 Nisan’da silinip gittiler. Hele hele Türk düşmanlığından gözünü kan bürüyen Haçlı artıkları bozguna uğradılar." diye konuştu.

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