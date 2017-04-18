Devlet Bahçeli'nin referandum sonrası ilk grup toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 16 Nisan'da yapılan referandum sonrası ilk kez partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti.
Sonuçları değerlendiren MHP Lideri, referandumun kazananlarını ve kaybedenlerini sıraladı.
REFERANDUMUN KAZANANI
Bahçeli, "Kazanan Türk milletidir. Kazanan Türkiye'dir. Kazançlı çıkan bayraktır, devlettir, vatandır, milli namustur.
KAYBEDENLER KULÜBÜ
Kaybedenler kulübü ise oldukça kalabalıktır. 16 Nisan'da FETÖ yerle bir olmuştur. PKK hapı yutmuş sonu görülmüştür. HDP dağılmış, DHKP-C darbeyi yemiştir. CHP, baltayı taşa vurmuştur.
HAÇLI ARTIKLARI BOZGUNA UĞRADI
Şeytanla aynı kareye girecek kadar gözleri büyüyenler 16 Nisan’da silinip gittiler. Hele hele Türk düşmanlığından gözünü kan bürüyen Haçlı artıkları bozguna uğradılar." diye konuştu.