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Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki grup konuşması

MHP Lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

23.05.2017 - 10:37
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bahçeli

Devlet Bahçeli, TBMM'de grup toplantısında partililere hitap ediyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"F.BAHÇE'Yİ TEBRİK EDİYORUM"

"Potada Avrupa'nın en büyük kupasını kazanan basketbolcuları, teknik ekibi, yöneticileri, taraftarı tebrik ediyorum. Avrupa şampiyonluğunu bileğinin hakkıyla kazanan Fenerbahçe'yle iftihar ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum.

"FETÖ'YLE MÜCADELEDE HATIRLI İSİMLERİN KORUNMASINA GEREK YOKTUR"

Hainlerin kökü kazınmadan, Türk düşmanları nefretlerinde boğulmadan aziz milletimiz huzur bulamayacaktır. FETÖ'yle mücadelede Türk devleti doğru bir çizgidedir. FETÖ tümden yok edilmeli, kaynağı kurutulmalıdır. FETÖ'yle mücadelede hatırlı isimlerin korunmasına hiç gerek yoktur. Yoksa milli vicdanlarda dipsiz kuyular açılacaktır. Bunların gözünün yaşınana bakmamak şarttır.

"FETÖ'NÜN ASIL TAKIMINI GİZLEMEK EN ADİ SUÇTUR"

221 sanıklı çatı davanın, görülmesiyle çok şey açığa çıkacaktır. Jandarma komandolar eşliğinde çıkan hainlerin darbe girişiminin beyin takımı olduğu ifade edilmiştir. Ancak, medyada fotoğrafları gösterilen FETÖ'cülere lider kadrosu yorumu getirmek arkada kalmış isimleri perdelemek demektir. Bilerek kasten FETÖ'nün ileri gelenlerini, eylem ortaklarını siyasetten iş alemine bürokrasiye kadar olanları korumaya almak en adi suçtur.

"ÇAYCIYI BIRAKIN YILANA ODAKLANIN"

Hükümete diyorum ki, çaycıyı çorbacıyı bırakın, yılana odaklanın. Zahire değil, zehre odaklanın. FETÖ çuvalına önüne gelen atılırsa, ihanet alttan alta beslenir, ilk fırsatta harekete geçmek üzere bilenir. Vatan kavrulmuş ama kavurmacılar aklanıyorsa, baklavacılar adaletten kaçırılıyorsa ortada kesinlikle çözülmesi gereken bir sorun var demektir. 'Himmet' dediler, terör örgütüne para topladılar. 'Hidayet' dediler FETÖ'ye kan verdiler. Haram kursağından maklube geçti ama gizli gizli haçlı taburuna yazıldıklarını saklayamadılar. Bunlar imanlı görünüp imansızlığın kitabını yazan FETÖ'nün batıl uşaklarıdır. FETÖ'nün içinde kim varsa, yakasından tutmak, yediğini içtiğini burnundan getirmek Türk devletinin tarihi görevidir. Sırtı pekmiş, bırakınız bu safsataları. Haine merhamet mazluma ihanettir. Caniye hoşgörü masumiyete karşı işlenmiş cinayettir. Gereği yapılmalıdır. Türkiye düşmanlarına acınırsa çok geçmez acınacak hale aziz Türk milleti düşer. Pensilvanyalı barbarın şer oyunu varmış; kaç yazar. ABD arkalıyor, yedirip içiriyor. Almanya iltica talebini kabul ediyormuş ne fark eder. Türk neslinin ateşe bile kök söktüren kuvvetli nefesi, yerle bir etmeye kafidir"

Detaylar gelecek...

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