Devlet Bahçeli'ye 2019'daki seçim ittifakı planı soruldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa ziyaretinin dönüş yolunda gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2019 İTTİFAKI

"2019'da partiler arasında bir seçim ittifakı olursa, nasıl olmalıdır?" sorusuna yanıt veren MHP Lideri, geçmişte benzer ittifakların yapıldığını, Türk siyasetinin bu deneyimlerden yararlanması gerektiğini söyledi.

Ortadoğu Gazetesi'nin haberine göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuyla ilgili şunları söyledi:

ÇÖZÜM YOLU BULUNMALI

"Siyasi partilerin Meclis'te temsil edilmelerine imkan verilmesi gerektiğinin altını çizen Bahçeli, bunun için bir çözüm yolu bulunması gerektiğini istedi.

TARTIŞMALAR FAYDALI GELİŞMEDİR

Öncelikle şunu söylemek gerekir. MHP'nin grup toplantısında gündeme taşımış olduğu bir konu Türkiye'de tartışılsın arzusuna dayalı olarak yapılmıştır. O tartışma başlamıştır.

Değişik görüşler, alternatifler ortaya konmaktadır. O en faydalı bir gelişmedir, onu öyle görmek lazım.

1991 YILINDA YAPILAN İTTİFAK

Ama Türkiye'de ittifak nasıl olmalıdır, bu yasaya göre mümkün müdür değil midir konuları, 1991 yılında tartışılan konulardır. 1991 yılında, bildiğiniz gibi, Islahatçı Demokrasi Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi ve Refah Partisi bir ittifak yapmışlardır.

Bu ittifak yasal değildir ama yasal olabilmesi için iki parti fedakarlık yapıp, "Bu sefer RP'dir" sloganı içinde kendi milletvekili adaylarını da oradan göstermek suretiyle, bir seçim yarışması içine girmişlerdir.

Bu tartışmalardan bahsettiklerimizin bir tanesi geçmişte uygulanmıştır. Hal böyle olunca, eğer bu konu Türkiye'de tartışılıyor ise, ittifak yapılmasını öngören yaklaşımlar çoğunluk kazanıyorsa, o zaman bunu yasal zemine oturtmakta yarar var.

YASAL ZEMİN OLMALI

Yasal zemin nasıl olmalıdır, bunu daha evvelden de ben ifade ettim. Siyasi partiler girmeli, ama ittifak yapılacak ise böyle bir düşünceye sahip olan birden fazla parti bir araya gelerek, bir ittifak düşüncesine sahipler ise o partilerin tüzel kişilikleri ve partilere verilen oylar ittifak içerisinde bölünmek üzere bir ittifak çatısı ismi üzerinde buluşmakla o halledilebilir.

BUNLAR TARTIŞILSIN DİYE SÖYLÜYORUZ

Yani şu A partisi, bu B partisi. C ittifak partisi. Altına da, onun yanında F ve E partileri. O zaman buraya, A'ya bir mühür vuracaksınız. İkincisine B'ye bir mühür vuracaksınız. C'ye vuracaksınız ama hangi partiden birisi olarak ittifaka katılmışsa oradaki E partisinin mührünü de vurman lazım. O zaman E ile F'nin mühürleri toplamı C'yi oluşturur. C'nin çıkaracağı milletvekilinin kendi arasındaki dağılımı da E ve F partilerinin milletvekili sayısı olur. Dolayısıyla onlar da Meclis'te temsil edilir. Eğer barajı aşmış bir rakamı oluşturmuşlarsa, Hazine'den yardım alma gibi bir durum da oluşmuş olur. Bunlar tartışılsın diye söylüyoruz.

GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BİZ BUNLARI YAPTIK

Çünkü geçmiş dönemde biz bunları yaptık. Bunun dışında ittifakı yapmadan yüzde 10 barajını aşabilmek açısından, o zaman da HDP ve ondan evvelki başka parti, bağımsız adaylar zincirlemesiyle konuyu aştı. Bağımsız adayları seçti, Meclis'e geldi. Meclis'te grup oluşturabilecek sayıya ulaşmışsa, grup halinde faaliyet gösterdi.

Bu deneyimlerden Türk siyaseti bir sonuç çıkarmalı, istikrar sağlamalı. Siyasi partilerin Meclis'te temsil edilmelerine imkan verilmeli, bir çözüm yolu bulunmalı."

RASİM OZAN KÜTAHYALI SORULDU

"Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnak kökenli vatandaşlara karşı ifadelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna da yanıt veren MHP Lideri, "Bizim milletvekilimiz Saffet Bey çok iyi bir değerlendirme yaptı. Kamuoyuyla da düşüncelerini paylaştı. Bunun Beyaz TV'den ayrılması da zannediyorum o TV'nin yöneticileri olan Osman Gökçek'in de önemli bir kararıdır. Bu tür gelişigüzel konuşmalar, geleneğimize, ahlakımıza bağdaşmayan sözcükler TV'lerde kullanılmamalı.

"GEREĞİNİ YAPINIZ DİYE TALİMAT VERDİM"

TV'lere çıkan insanların bir sorumluluk içinde olduğunu da bir örneği olmuştur. Bu örnek devam etmelidir. Türkiye'de çok sayıda Boşnak kökenli evladımız, TC vatandaşı var. Saffet Bey de bunlardan bir tanesidir. Doğum yeri Sancak'tır. Çok güzel bir tepki koydu. Benim de kanaatimi almak istedi, "Gereğini yapınız" diye talimat verdim." diye konuştu.