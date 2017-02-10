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Devlet Bahçeli'ye Ahmet Türk soruldu

MHP lideri Devlet Bahçeli, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Ahmet Türk'ün ziyaret talebi olursa görüşeceğini söyledi.

10.02.2017 - 14:01
  1. Haberler
  2. Politika
Devlet Bahçeli'ye Ahmet Türk soruldu

MHP kuruluşunun 48. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kuruluş kutlamaları çerçevesinde partisini izleyen gazetecilerle bir araya geldi.

"AHMET TÜRK'ÜN TAHLİYESİNDEN MEMNUNİYET DUYDUM"

Al Jazeraa'dan Gonca Şenay'ın haberine göre, Bahçeli’ye Ahmet Türk’ün tahliyesi ile ilgili değerlendirmesi ve randevu talebi soruldu. "Tahliye edilmiş olmasından memnuniyet duydum" diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İNSANLIĞI HEBA ETMEMEK LAZIM, RANDEVU OLURSA NİYE GÖRÜŞMEYELİM"

"Biz 2007 yılında TBMM'ye girdiğimizde orada birçok siyasi parti vardı. Sayın Aysel Tuğluk hanımefendi ve Sayın Ahmet Türk bizim bulunduğumuz bölüme gelerek hayırlı olsun temennilerinde bulundular. Farklı ideoloji de olsa, siyasette bunlar güzel şeyler. Çatışma ortamı da olsa insanlığı heba etmemek lazım. Böyle bir randevu talebi gelmedi. Olursa niye randevu vermeyelim?"

AHMET TÜRK BAHÇELİ'Yİ ZİYARET EDECEK

Diğer yandan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle önce görevden alınan, sonra tutuklanan ve sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilen eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de tedavi için gideceği Ankara'da Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Ahmet Türk, Bahçeli'ye minnettar haberiDevlet Bahçeli'ye Ahmet Türk soruldu

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