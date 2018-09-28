Devlet Bahçeli'ye nostaljik otomobil figürlü yüzük

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin daha öncede kullandığı bir çok yüzüğe imzasını atan takı tasarımcısı Servet Küçükdemirel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için üzerinde MHP liderinin kullandığı 1982 model otomobilin figürü ile ülkücülüğü ilkesi 9 ışığı sembolize eden yıldızların bulunduğu yüzük tasarladı.

Tasarladığı yüzüğü MHP Genel Merkezi'nde Devlet Bahçeli'ye hediye eden Küçükdemirel, Bahçeli'nin yüzüğü çok beğendiğini söyledi.

ÇOK HOŞUNA GİTTİ

20 günde hazırladığı yüzüğü vermek için MHP Genel Merkezine gittiklerini ifade eden Küçükdemirel, "Genel merkeze gittiğimizde sağ olsun Devlet Bey bizi çok güzel ağırladı. Sanata ve sanatçıya inanılmaz değer veren bir insan. Çok büyük bir devlet adamı. Böyle bir hediye ile geldiğimi bilmiyordu. Kutuyu açınca, ‘Bu benim bindiğim araba değil mi?’ deyince, efendim bu sefer bize böyle bir şey yapmak istedim, dedim. Nasıl olmuş dedim? ‘Mükemmel olmuş, bayıldım. Çok güzel bir sanat içerisindesiniz, böyle bir şey tasarlamış olmanız beni çok mutlu etti’ dedi. Öyle söyleyince inanılmaz mutlu oldum. Tekrar görüşelim istedi. ‘Ne zaman isterseniz gelin, sanatçıya her zaman kapımız açık’ dedi" diye konuştu.

GÜMÜŞ VE BRONZ KULLANDIK

Yüzükte bronz ve gümüş kullandığını belirten Küçükdemirel, "Bize çok değer verdi. Değer verdiği için biz bu değerin daha çok üzerine çıkmamız lazım. Keşke bütün siyasi liderlerimiz sanata ve sanatçıya Devlet Bey kadar değer verse. İnanılmaz mutlu olduk. Kesinlikle daha güzel tasarımlarla yanında olacağız. Biz bu yüzüğü bronz ve gümüşle çalıştık. Mükemmel oldu. Bronz gümüşe çok yakışıyor. Bronz çok fazla kullanılmadı. Sadece harfler ve 9 ışığı yapmış olduğum yıldızı bronzla yaptım. Geri kalan bütün her tarafı 925 ayar kaliteli bir gümüştür" dedi.





