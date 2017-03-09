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Devlet hastanesinde akupunktur tedavisi başladı

Birçok hastalıkta destekleyici tedavi olarak etki gösteren akupunktur artık devlet hastanelerinde de yapılabilecek.

09.03.2017 - 09:11
  1. Haberler
  2. Sağlık

DEVLET

Akupunktur tedavisi, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde uygulanmaya başlandı.

HASTALARDAN YOĞUN İLGİ

Obeziteden, migren, boyun, sırt ağrıları ile bel ve boyun fıtıklarına; depresyon ve panik ataktan, tükenmişlik sendromuna kadar pek çok alanda modern tıbbın destekleyici tedavisi akupunktur hastalar tarafından yoğun ilgi görüyor.

KİLOLARDAN KURTULMAK İÇİN..

Fazla kilolarından kurtulmak için akupunktur tedavisini tercih eden 160 kiloğram ağırlığındaki 29 yaşındaki Emre Özkalay, yıllardır yaptığı diyetlerle kilo veremediğini belirterek, "160 kiloyum ve akupunktur tedavisine başladım. Bu tedavi ile bir haftada iki kilo vermeyi başardım. Hedefinin üç basamaklı kilolardan iki basamaklı kilolara inmek." diye konuştu.

Akupunktur Uzmanı Dr. Nuran Parlak da akupunkturun en çok obezitede kullanıldığını söyleyerek, kozmetik alanında da en çok kadınların akupunktur tercih ettiğini ifade etti.

Hastaları doğru ve bilinçli beslenme konusunda eğittiklerini kaydeden Parlak, "Onun dışında diyabet hastalarıyla ilgili tüm eğitimleri verip ilgili branşlara da yönlendiriyoruz. Sonuçta bizim derdimiz kişiyi manken yapmak değil. Sağlıklı bir birey olarak yaşantısını sürdürmesini sağlamak." dedi.

SİGARA BIRAKMA KONUSU...

Parlak, sigara bırakma konusunda da hastalara çok yardımcı olduklarını belirtti.

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