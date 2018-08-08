Devlet kamu lojmanlarının 5 binini satışa çıkarıyor

Meclis'ten geçen Torba Yasa'da kamu konutlarının satışına yönelik takvim de geçtiğimiz günlerde netlik kazandı.

5 BİNİ KASIM AYINA KADAR SATIŞA SUNULACAK

Kamu tasarrufunda bulunan konutların 10 yılını dolduran 50 bin konutun satışı için gerekli çalışmalar başladı. Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar hariç tutulacak.

Satışı planlanan 50 bin konuttan 5 bini kasım ayına kadar satışa sunulacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 5 bin konut için envanter çalışması gerçekleştirecek. Konutlara ilişkin her türlü iş ve işlemin yürütülmesinde mahalli idarelere ait konutlar için ilgili idareler, diğerleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

15 GÜN SÜRESİ VAR

Kamu konutunun satış ihalesine ilişkin bilgiler ilan tarihinden önce kamu konutunda oturana ayrıca bildirilecek. Tebligatın ardından 15 gün içerisinde öncelikli alım hakkı sahiplerinin satın almak istemediğini bildirmesi, bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, söz konusu konut ihalede en yüksek teklifi verene satılacak.

YÜZDE 25'İ PEŞİN

İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından, yüzde 25’i peşin olmak kaydıyla 4 yıla kadar (48 ay vade) kanuni faiziyle taksitli ödenebilecek. Lojmanda oturan kamu personeli almak istememesi halinde konutu 2 ay içerisinde boşaltacak. Konutları alacaklara kredi de kullandırılabilecek.