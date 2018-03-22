taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.651
USD
3,9129
EURO
4,8354
ALTIN
167,21
PETR
69,5000

Devlet konut alanlara yüzde 25 destek sağlayacak

Konut ve çeyiz hesaplarında daha önce devlet desteği yüzde 20 iken bu oran yüzde 25'e çıktı.

AA | 22.03.2018 - 10:05..
  1. Haberler
  2. Emlak

"Torba tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, dün TBMM'de görüşüldü. Karar oy birliğiyle kabul edildi.

Kabul edilen yeni kanunla konut desteği daha da artırılıyor. Konut hesabı sisteminin daha etkin hale getirilmesi için konut alımındaki yüzde 20 olan devlet katkısı yüzde 25'e çıkarılacak.

Devlet konut alanlara yüzde 25 destek sağlayacak

DEVLET DESTEĞİ 20 BİN LİRAYI GEÇMEYECEK

Devlet ödemesi azami 20 bin lirayı geçmeyecek. Bu tutarı 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Devlet katkısı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak ve hak sahibine hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenecek. Bakanlık, devlet katkısının haksız yapıldığının tespit edilmesi durumunda, faiziyle bir ay içinde ödenmesi gerektiğini bankaya bildirecek. Vergi dairesi ödeme yapılmaması durumunda bu ödemeyi bankadan tahsil edecek.

Devlet konut alanlara yüzde 25 destek sağlayacak

ÇEYİZ HESABI YÜZDE 25 DESTEKLİ

Çeyiz hesabında devlet katkısı oranı yüzde 20'den yüzde 25'e, azami katkı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkarılacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Nevşehir’de Şubat ayında 139 konut satıldı
Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Şubat ayı konut satış rakamları açıklandı.
ABD'de 2.el konut satışları beklentiyi aştı
Ülkede ikinci el konut satışları şubatta aylık yüzde 3 artarak beklentiyi geride bıraktı.
Gayrimenkul gelir vergisinde son 5 gün
Gayrimenkul gelir vergisi birinci taksit ödemesinde 26 Mart son gün olarak belirlendi.
Denizli’de şubat ayında bin 268 konut el değiştirdi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Denizli Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2018 Şubat ayında Denizli’de bin 268 konutun satış sonucu el değiştirdiği belirtildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de Kimar ve Berad düştü

Afrin'de Kimar ve Berad düştü

59
Kosova ve Karadağ sınırları yeniden belirlenecek

Kosova ve Karadağ sınırları yeniden belirlenecek

27
NASA dünyaya gelen asteroit için nükleer silah düşünüyor

NASA dünyaya gelen asteroit için nükleer silah düşünüyor

103
Alabama eyaleti idamda gaz odası kullanacak

Alabama eyaleti idamda gaz odası kullanacak

40
Murat Boz'un şarkısı çalıntı çıktı

Murat Boz'un şarkısı çalıntı çıktı

24
İnternete RTÜK denetimi geliyor

İnternete RTÜK denetimi geliyor

35
Trafik kavgasında bıçak çekti

Trafik kavgasında bıçak çekti

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM