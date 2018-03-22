Devlet konut alanlara yüzde 25 destek sağlayacak

"Torba tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, dün TBMM'de görüşüldü. Karar oy birliğiyle kabul edildi.

Kabul edilen yeni kanunla konut desteği daha da artırılıyor. Konut hesabı sisteminin daha etkin hale getirilmesi için konut alımındaki yüzde 20 olan devlet katkısı yüzde 25'e çıkarılacak.

DEVLET DESTEĞİ 20 BİN LİRAYI GEÇMEYECEK

Devlet ödemesi azami 20 bin lirayı geçmeyecek. Bu tutarı 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Devlet katkısı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak ve hak sahibine hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenecek. Bakanlık, devlet katkısının haksız yapıldığının tespit edilmesi durumunda, faiziyle bir ay içinde ödenmesi gerektiğini bankaya bildirecek. Vergi dairesi ödeme yapılmaması durumunda bu ödemeyi bankadan tahsil edecek.

ÇEYİZ HESABI YÜZDE 25 DESTEKLİ

Çeyiz hesabında devlet katkısı oranı yüzde 20'den yüzde 25'e, azami katkı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkarılacak.