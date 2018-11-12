Devlet konut desteğini artırdı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2016 yılının mayıs ayında yürürlüğe soktuğu 'Konut Hesabı ve Devlet Katkısı'nda bazı düzenlemeler yapıldı.

DEVLET KATKI ÜST LİMİTİNİ ARTIRDI

Bu düzenlemeye göre; devlet katkısında üst limit artırdı. 5 yıl boyunca hesabında 80 bin lira biriktirenlere devlet 20 bin lira karşılıksız para verecek.

AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Meclis'te bütçe sunumu yaparken konuyla ilgili olarak, ''Devlet katkısı çeyiz hesabı uygulamasında 5 bin liradan 7 bin 500 liraya, konut hesabında 15 bin liradan 20 bin liraya çıkarıldı. Eylül sonu itibariyle çeyiz hesabında 22 bin kişiye yaklaşık 67 milyon lira, konut hesabında da 15 bin kişiye 105 milyon lira mevduat bulunuyor.'' dedi.