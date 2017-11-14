Devlet korumasındaki 43 bin genç kamuda istihdam edildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca, son 15 yılda çocuk hizmetleri alanında birçok değişim ve dönüşüm gerçekleştirildi. Bu süreçte, koğuş türü yapılanmanın bulunduğu 200 çocuk yurdu ve çocuk yuvası tamamen kapatılırken, kurum bakımı altındaki çocuklar, çocuk evleri sitesi ile çocuk evlerine taşındı.

13 BİN 866 ÇOCUK BAKIM ALTINDA

Çocuk evleri sitelerinde 6 bin 142, çocuk evlerinde 6 bin 153, Çocuk Destek Merkezlerinde (ÇODEM) bin 571 olmak üzere, kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısı Ekim 2017 itibarıyla 13 bin 866 oldu.

Koruma ve bakım altındaki çocukların sosyal ve ekonomik hayata katılımları amacıyla da birçok çalışma yürütülüyor. Çocukların akademik ve sosyal başarılarını artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında, 2015-2016 eğitim yılında üniversite sınavına giren 457 çocuktan 337'si bir yükseköğretim kurumuna yerleşmişti.

ÜCRETSİZ KREŞ HİZMETİNDEN 2 BİN 400 ÇOCUK YARARLANDI

2016-2017 eğitim-öğretim yılında ise üniversite sınavına giren 395 çocuktan 269'u bir yükseköğretim kurumuna yerleştirildi. 115 çocuk ulusal, 14 çocuk ise uluslararası yarışmalara katılarak çeşitli spor dallarında dereceler elde etti.

Dezavantajlı çocukların özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinden ücretsiz yararlanmaları sağlanıyor. Bu kapsamda, ücretsiz kreş hizmetinden yararlandırılan çocuk sayısı 2 bin 400 oldu.

İSTİHDAM EDİLEN GENÇ SAYISI 43 BİN 615

Bakanlığın koruma ve bakım altında sunduğu sosyal hizmet modellerinden faydalanan çocuklar, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ediliyor.

Söz konusu uygulamayla kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen genç sayısı geçen yıl 41 bin 227 iken bu yıl kurum bakımından ayrılarak kamuda işe yerleştirilen genç sayısı 43 bin 615 oldu.