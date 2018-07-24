Devlet sanatçısı Çolpan İlhan anılıyor

Tiyatro ve sinema oyuncusu Çolpan İlhan, vefatının 4. yılında anılıyor. Tiyatro oyunları dışında bugüne kadar 300'e yakın filmde de rol alan Çolpan İlhan, 1997 yılında kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'nin ardından Kültür Bakanlığı tarafından 1998 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanını aldı.

ŞAİR ATİLLA İLHAN'IN KIZ KARDEŞİ

Ünlü şair Atilla İlhan'ın kız kardeşi olan Çolpan İlhan, 8 Ağustos 1936'da İzmir'de dünyaya geldi. İlk ve orta eğitiminin büyük bölümünü İzmir'de tamamlayan İlhan, İstanbul'da yatılı olarak öğrenim gördüğü Kandilli Kız Lisesi'nden mezun oldu.

Daha sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde öğrenim gören İlhan, buradaki arkadaşları ile "Akademi Tiyatrosu" adlı bir grup kurarak, birçok oyun sahneledi.

PROFESYONELİĞE ADIM ATTI

Çolpan İlhan, gelen bir teklifle 1957'de ilk sinema filmi "Kamelyalı Kadın"da başrol oynadı ve aynı yıl içinde Küçük Sahne'de Münir Özkul ve Uğur Başaran ile "Sevgili Gölge" adlı oyunda sahnelediği performansla profesyonel oyunculuğa adım attı.

Çolpan İlhan, eşi Sadri Alışık'la...

BİRÇOK FİLMDE ROL ALDI

Üç sezon Küçük Sahne'deki çeşitli oyunlarda rol alan Çolpan İlhan, daha sonra bu tiyatronun dağılması ile Oda Tiyatrosu'nda Müfit Ofluoğlu ile Sabahattin Kudret Aksal'ın 'Tersine Dönen Şemsiye'sini sahneledi.

Kariyeri boyunca tiyatro oyunları dışında 300'e yakın sinema filminde rol alan İlhan, Ömer Lütfi Akad başta olmak üzere Safa Önal, Hulki Saner ve Nejat Saydam gibi birçok yönetmenle çalıştı.

DEVLET SANATÇISI UNVANI

Genellikle filmlerde yardımcı rollerde oynayan usta oyuncu, ağabeyi Atilla İlhan'ın senaryosunu kaleme aldığı 'Yalnızlar Rıhtımı' filminde yer alarak, bu sırada Sadri Alışık ile tanıştı ve 20 Ağustos 1959'da evlendi.

Bir süre sonra oğlu Kerem Alışık'ın dünyaya gelmesiyle sanat hayatına ara veren oyuncu, 1970'li yılların sonuna kadar devam ettiği sinemadan ayrılarak, moda çizimleri yapmaya başladı.

İlhan, 1997'de kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'nin ardından Kültür Bakanlığı tarafından 1998'de Devlet Sanatçısı unvanını aldı.

YAD EDİLECEK

Eşi Sadri Alışık'ı 1995'te kaybeden usta oyuncu, 25 Temmuz 2014'te geçirdiği kalp krizi sonucu 78 yaşında hayatını kaybetti ve Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eşinin yanına defnedildi. Çolpan İlhan için yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni yapılacak.