Devlet Tiyatroları, 100 yeni oyun sahneleyecek

Mustafa Kurt, Devlet Tiyatroları'nın gelecek aydan itibaren perdelerini açacağını söyledi. Sezonda 100 yeni oyunun sahneleneceğini kaydeden Kurt, "İlk defa oynanan, yeni yazılan, yerli ve yabancı yazarların eserlerinden, dünya klasiklerinden birçok eserden oluşan yeni bir repertuvar hazırladık" dedi.

MÜLTECİ SORUNU TİYATRODA

Sosyal sorumluluk projelerine de önem vereceklerini vurgulayan Mustafa Kurt, "Projelerden ilkini bugün Antalya Müzesi'nde hayata geçirdik. 'Nöbetçi Tiyatro' uygulamasını da başlattık. Tüm dünyayı ilgilendiren mülteci konusunu da sahnelere yansıtacağız. Müzelerin konseptlerine uygun eserleri müzeler ve ören yerlerinde sahnelemeyi sürdüreceğiz. Buradaki amacımız, müzelere ilgiyi artırmak, sevdirmek, geçmişimizi hatırlatmak" diye konuştu.



