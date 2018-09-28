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Devlet Tiyatroları, 100 yeni oyun sahneleyecek

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, ilk defa sahnelenen, yeni yazılan oyunlarla, yerli ve yabancı yazarların eserlerin de yer aldığı yeni bir repertuvar hazırladıklarını söyledi.

DHA | 28.09.2018 - 16:57..
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Mustafa Kurt, Devlet Tiyatroları'nın gelecek aydan itibaren perdelerini açacağını söyledi. Sezonda 100 yeni oyunun sahneleneceğini kaydeden Kurt, "İlk defa oynanan, yeni yazılan, yerli ve yabancı yazarların eserlerinden, dünya klasiklerinden birçok eserden oluşan yeni bir repertuvar hazırladık" dedi.

Devlet Tiyatroları, 100 yeni oyun sahneleyecek

MÜLTECİ SORUNU TİYATRODA

Sosyal sorumluluk projelerine de önem vereceklerini vurgulayan Mustafa Kurt, "Projelerden ilkini bugün Antalya Müzesi'nde hayata geçirdik. 'Nöbetçi Tiyatro' uygulamasını da başlattık. Tüm dünyayı ilgilendiren mülteci konusunu da sahnelere yansıtacağız. Müzelerin konseptlerine uygun eserleri müzeler ve ören yerlerinde sahnelemeyi sürdüreceğiz. Buradaki amacımız, müzelere ilgiyi artırmak, sevdirmek, geçmişimizi hatırlatmak" diye konuştu.

Devlet Tiyatroları, 100 yeni oyun sahneleyecek

Devlet Tiyatroları, 100 yeni oyun sahneleyecek


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