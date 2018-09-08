Devlet Tiyatroları genç yazarlara sahnede yer açıyor

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, Türk tiyatrosunun gelişimi için yerli eser üretiminin artmasının yanı sıra oyunların nitelikli olmasının önemine dikkati çekti.

GENÇ YETENEKLERE SAHNE OLANAĞI

Bu çerçevede, repertuvarda hem usta yazarların eserlerini oynayacaklarını hem de genç yazarlara fırsat tanıyacaklarını vurgulayan Mustafa Kurt, geçen yıl Ankara Üniversitesi, İzmir 9 Eylül Üniversitesi ve Erzurum'daki Atatürk Üniversitesinin yazarlık bölümlerinde eğitim alan öğrenciler için atölye çalışmaları gerçekleştirdiklerini anımsattı.

PROFESYONEL TİYATRODA OYUNLARI SAHNELENECEK

Atölye çalışmalarının ardından yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlandıklarını bildiren Mustafa Kurt, "İzmir, Erzurum ve Ankara'daki üniversitelerde eğitim alan yazarlık bölümü öğrencilerimizin eserleri, bu yıl Devlet Tiyatrolarının repertuvarında olacak. Bu bir ilk. Öğrencilerimizin üniversite eğitimi devam ederken profesyonel bir tiyatroda oyunu sahnelenecek." dedi.

Devlet Tiyatroları Müdürü Mustafa Kurt