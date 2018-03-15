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Devlet Tiyatroları perdelerini ücretsiz açacak

Devlet Tiyatroları (DT), 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde 30 oyunu ücretsiz sahneleyecek.

AA | 15.03.2018 - 09:36..
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Dünya Tiyatro Günü'nde DT'nin 10 yerleşik bölgesindeki 20 sahnesiyle Samsun, Elazığ, Kahramanmaraş, Bartın, Aydın ve Rize turne sahnelerinde ücretsiz temsiller gerçekleştirilecek.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplamda 8 bin 500 kişinin ücretsiz tiyatro izlemesini sağlayacak etkinlikte, 7 oyun da çocuklar için sahnelenecek.

Ücretsiz temsillerin biletleri, 14 Mart'tan itibaren DT gişelerinden ya da ilgili müdürlüklerden temin edilebilecek.

Ayrıca 27 Mart Salı gününden itibaren, Adana Devlet Tiyatrosu ve Sabancı Vakfı iş birliğiyle geleneksel düzenlenen, "Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali" ile çok sayıda tiyatro grubu Adana'da bir araya gelecek.

ÜCRETSİZ SAHNELENECEK OYUNLAR

Dünya Tiyatro Günü'nde, Ankara Devlet Tiyatrosu, "Grönholm Metodu"nu Büyük Tiyatro Sahnesi'nde; çocuk oyunu "Arkadaş" ve "Yedi Kocalı Hürmüz"ü Şinasi Sahnesi'nde; çocuk oyunu "Altın Kız" ve "Kaç Baba Kaç"ı Altındağ Tiyatro Sahnesi'nde; "Eyvah Nadir"i Stüdyo Sahnesi'nde; "Nehir"i Oda Tiyatrosu'nda; çocuk oyunu "Tembel Memiş" ve "Anna Karanina"yı Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde; İzmir Devlet Tiyatrosu yapımı "Yanık"ı Küçük Tiyatro'da ve "Mehmet Akif"i de Kahramanmaraş'ta tiyatroseverlerle ücretsiz buluşturacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu ise "Günün Çorbası"nı Cevahir Sahneleri Salon 1'de; "Karmakarışık"ı Cevahir Sahneleri Salon 2'de; "İstasyon"u Üsküdar Stüdyo Sahnesi'nde; "Romeo ve Juliet"i Üsküdar Tekel Sahne'de ve "Tamamen Doluyuz"u Küçük Sahne'de sergileyecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu da "Haydi Karına Koş"u Konak Sahnesi'nde ve "Hastalık Hastası"nı Aydın'da sahneleyecek.

Bursa Devlet Tiyatrosu, "Bana Mastika'yı Çalsana"yı Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde; Trabzon Devlet Tiyatrosu, çocuk oyunu "Define Adası"nı Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde ve "Karanlıkta Komedi"yi Rize'de; Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, "Savaş Alanı Gibi Kadın"ı Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde ve "Ruhlar Gelirse"yi Samsun'da seyircinin beğenisine sunacak.

Antalya Devlet Tiyatrosu, çocuk oyunu "Midas'ın Kulakları"nı Haşim İşcan Kültür Merkezi Küçük Sahne'de; Erzurum Devlet Tiyatrosu, "Dış Ses"i Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde; çocuk oyunu "Pinokyo" ve "Mösyö De Pourceaugnac"ı Bartın'da; Konya Devlet Tiyatrosu, çocuk oyunu "Elmadaki Barış"ı Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde; Sivas Devlet Tiyatrosu, "Kendime Kıyamam"ı Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde; Van Devlet Tiyatrosu ise "Tek Daire İki Aile" oyununu Elazığ'da izleyiciyle buluşturacak.

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