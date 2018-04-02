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Devlet Tiyatroları sınırda perde açacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak amacıyla Hatay'da 'Mehmet Akif' oyunu sahnelenecek.

AA | 02.04.2018 - 09:46..
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Devlet Tiyatroları'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u anlatan Mehmet Akif adlı oyun, 2 Nisan Pazartesi günü İskenderun, 4 Nisan Çarşamba günü Hatay, 5 Nisan Perşembe günü de Samandağ'da izleyiciyle buluşturulacak. Halka da açık olacak oyun, ücretsiz izlenebilecek.

Devlet Tiyatroları sınırda perde açacak

"ALLAH ASKERLERİMİZİN YARDIMCISI OLSUN"

Açıklamada görüşlerine yer verilen oyunun yönetmeni Cahit Çağıran, İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yıl dönümünde Kurtuluş Savaşı dönemini anma, anlama ve yeniden yorumlama zorunluluğu hissettiklerini belirterek, "Ülkemizin adeta bağımsızlık mücadelesi verdiği bu kritik günlerde Devlet Tiyatrosu birleştirici ve moral verici görevini bir kez daha ifa ediyor. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Devlet Tiyatroları sınırda perde açacak

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