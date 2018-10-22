Devlet Tiyatrosu'nda bu hafta dört oyun sahnelenecek

Yeni sezonda birbirinden farklı oyunlarla seyircilerin karşısına çıkan İstanbul Devlet Tiyatroları (İDT), dört yeni oyunla tiyatroseverleri selamlıyor.

HAMLET

Türkçeye Sabahattin Eyüboğlu'nun kazandırdığı, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı William Shakespeare'in eseri oyunun dekor ve kostüm tasarımında Hakan Dündar, ışık tasarımında Cem Yılmazer’in imzası bulunuyor, dramaturgisi ise Zeynep Avcı'ya ait. Hamlet karakterine usta oyuncu Bülent Emin Yarar hayat veriyor.

TAMAMEN DOLUYUZ

Becky Mode'un yazdığı, Lale Eren Dalsar'ın çevirisini yaptığı “Tamamen Doluyuz”oyununu Elif Erdal yönetti. 2017-2018 yılında Yeni Tiyatro Dergisi 6. Emek ve Başarı Ödülleri ve Üstün Akmen Tiyatro Ödüllerini toplayan tek kişilik oyunda ana karaktere Efe Erkekli hayat verirken, birçok sürpriz sanatçı da sesiyle oyuna katkıda bulunuyor.





FATİMA'NIN ERKEKLERİ ÜSKÜDAR TEKEL SAHNESİNDE

Ali Kemal Güven'in yazdığı “Fatima’nın Erkekleri” oyunun yönetmeni Serkan Salihoğlu. Dekor tasarımında Emrah Kürekçi, kostüm tasarımında Nalan Alaylı, ışık tasarımında ise Önder Ay imzası bulunmakta. Müziklerini Ömer Sarıgedik'in yaptığı oyunun metin süpervizörü Hasibe Kalkan.

KENDİ GÖK KUBBEMİZ

Kendi Gök Kubbemiz (Yahya Kemal) adlı oyunda; eski yenisi, doğu batısı, vatanı ve İstanbul sevgisiyle insana dair her tür özlem, aşk ve ölüm gibi temalar Yahya Kemal'in dizelerinde geçmişe bir yolculuk yapar.