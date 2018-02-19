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Devlet evlenenlere destek verecek

Hayatını birleştirmeye hazırlanan çiftlere devlet hem çeyiz, hem de konut desteği sunacak.

Haber Merkezi | 19.02.2018 - 11:37..
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Yeni evlenen çiftlerin masrafı oldukça fazla olabiliyor. Devlet, çiftlere kolaylık sağlamak için çok güzel imkanlar hazırladı.

Devlet evlenenlere destek verecek

İKİ SEÇENEKLİ YARDIM MODELİ

İlk olarak çeyiz hesabını hayata geçiren hükümet, ardından da konut desteği için kolları sıvadı. Konut hesabı açıp 3 yıl boyunca düzenli ödeme yapanlara yüzde 25'lik bir katkı sağlanacak. Bu kapsamda devletin yardımındaki üst sınır 20 bin olacak. Zamlı tarifeye ise mart ayında geçilecek. Ödemeler ise aylık veya üç aylık şeklinde yapılacak.

Devlet evlenenlere destek verecek

ÇEYİZ HESABIYLA 5 BİN LİRAYA VARAN YARDIM

Çeyiz hesabında ise durum biraz farklı. 18 yaşından küçükler için hesabı veliler açarken ankalarda mevduat hesabı veya 'katılım fonu' (faizsiz) hesap açtırılabiliyor. Toplu ödeme olarak 15 bin lira da yatırılıyor. 3 yıl hesapta parasını tutanlara 5 bin liraya kadar yardım yapılıyor.

TOPLAM 55 BİN LİRAYI BULUYOR

İki hesaptan da yararlanan çiftler, toplamda 55 bin liraya yakın bir yardımı devletten almış oluyor.

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