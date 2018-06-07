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Devlet yurdundaki engelli öğrencilere önemli hizmet

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yurtlarda barınan engelli öğrenciler için, 7/24 hizmet veriyor.

AA | 07.06.2018 - 12:15..
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK), yurt yerleştirmelerinde ve burs tahsisinde engelli öğrencilere öncelik tanıyor.

Sağlık Kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendiren öğrenciler, yurtlarda öncelikli olarak barındırılıyor, burs imkanından faydalanıyor. 81 il ve KKTC'deki 794 yurtta bin 534 engelli öğrenci, kendileri için tasarlanan özel odalarda barınıyor.

YENİ YURTLAR  İNŞA EDİLİYOR

Yurtlarda engelli öğrenciler için ayrılmış toplam 2 bin 420 yatak bulunuyor. KYK, toplam 3 bin 694 engelli öğrenciye de burs veriyor. Engelli öğrencilerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracak rahat ve sorunsuz sürdürebilmelerine imkan sağlayacak şekilde yeni ve modern yurtlar inşa ediliyor.

Mevcut yurtlarda da her il ve ilçede en az bir kız ve bir erkek yurt bloğunda olmak üzere TSE 911 standartlarına uygun rampa ve asansörler yapıldı, görme engelli öğrenciler için kılavuz zemin hazırlandı.

Devlet yurdundaki engelli öğrencilere önemli hizmet

ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ ALINIYOR

Engelli öğrenciler yurdun fiziki yapısı, yurt hizmetleri, ortak kullanım alanları ile ilgili soru ve sorunlarını kurumsal iletişim merkezine iletebiliyor. KYK tarafından, engelli öğrencilerin yurtlardaki yaşamlarının daha da iyileştirilmesi amacıyla yeni bir proje başlatıldı.

ENGELSİZ İLETİŞİM

'Engelsiz İletişim' projesi kapsamında, yurtlarda sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzeri engelli olduğunu belgelendiren öğrencilere, ortak alanlara erişim, burs/kredi alıp almadıklarına ilişkin sorular sorulacak, merkeze 7/24 erişim sağlayabilecekleri bilgisi aktarılacak.

Öğrencilerin yurt hizmetleri hakkında görüşlerinin alınacağı proje kapsamında, engelli öğrencilerin sorunları ve talepleri rapor haline getirilerek, daha iyi ve kaliteli hizmet için ilgili birimlerce değerlendirilecek.

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