taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.330
USD
3,8691
EURO
4,5530
ALTIN
156,04
PETR
63,4600

Devletin zirvesi sürücüsüz metroyla yolculuk yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım bugün hizmete giren Üsküdar-Ümraniye metrosuyla yolculuk yaptı.

Haber Merkezi | 15.12.2017 - 18:29..
  1. Haberler
  2. Gündem
Devletin zirvesi sürücüsüz metroyla yolculuk yaptı

İstanbul'un ana arterlerinden birini daha rahatlatacak olan Üsküdar-Yamanevler metrosu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

YOLCULUK YAPTILAR

Üsküdar Meydanı'nda yapılan konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet perona inerek Türkiye'de bir ilk olan sürücüsüz metroyla yolculuk yaptı, o anlar da objektiflere yansıdı.

Devletin zirvesi sürücüsüz metroyla yolculuk yaptı VİDEO

Devletin zirvesi sürücüsüz metroyla yolculuk yaptı

Devletin zirvesi sürücüsüz metroyla yolculuk yaptı

Devletin zirvesi sürücüsüz metroyla yolculuk yaptı

Devletin zirvesi sürücüsüz metroyla yolculuk yaptı

İlginizi Çekebilir
Hayır bloku ittifakı Saadet Partisi'ne soruldu
Temel Karamollaoğlu, henüz bloklaşma olmadığını, platform oluştuğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde
Battal İlgezdi'nin Ataşehir Belediyesi'ndeki görevinden uzaklaştırıldığını hatırlatan Erdoğan, "Daha çok şeyler gelecek" dedi.
Başbakan Yıldırım'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme
Metro hattında çalışan herkese emekleri için teşekkürlerini ileten Başbakan, Kılıçdaroğlu üzerinden metronun sürücüsüz olduğuna dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan, Çad ve Tunus'a gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan, Çad ve Tunus’a resmi birer ziyarette bulunacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP'li Kerestecioğlu'nun SİHA tepkisi: Dehşete kapıldım

HDP'li Kerestecioğlu'nun SİHA tepkisi: Dehşete kapıldım

401
Berat Albayrak'tan 'cemaat' açıklaması

Berat Albayrak'tan 'cemaat' açıklaması

413
Esenyurt Belediye Başkanı Kadıoğlu istifa etti

Esenyurt Belediye Başkanı Kadıoğlu istifa etti

245
FETÖ'nün örgüt mensuplarına verdiği talimat yazısı

FETÖ'nün örgüt mensuplarına verdiği talimat yazısı

118
YPG ABD'nin kendilerini terk etmesinden korkuyor

YPG ABD'nin kendilerini terk etmesinden korkuyor

124
Nikki Haley BM'ye İran füzelerini kanıt olarak sundu

Nikki Haley BM'ye İran füzelerini kanıt olarak sundu

183
AB üyeleri Kudüs için iki devletli çözüm istedi

AB üyeleri Kudüs için iki devletli çözüm istedi

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM