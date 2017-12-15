İstanbul'un ana arterlerinden birini daha rahatlatacak olan Üsküdar-Yamanevler metrosu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

YOLCULUK YAPTILAR

Üsküdar Meydanı'nda yapılan konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet perona inerek Türkiye'de bir ilk olan sürücüsüz metroyla yolculuk yaptı, o anlar da objektiflere yansıdı.

Devletin zirvesi sürücüsüz metroyla yolculuk yaptı VİDEO