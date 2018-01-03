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Devletin zirvesinden Destici'ye geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Mustafa Destici'yi arayarak BBP binasındaki yangın için geçmiş olsun dileklerini iletti.

DHA | 03.01.2018 - 18:25..
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Devletin zirvesinden Destici'ye geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP genel merkezinde yangın çıktığına dair haberlerin ardından, Destici'yi telefonla arayarak olay hakkında bilgi aldı.

GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, binada toplantı sırasında meydana gelen olaydan üzüntü duyduğunu belirterek, Genel Başkanı Destici'nin şahsında tüm BBP camiasına geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi.

BAŞBAKAN DA ARADI

Başbakan Binali Yıldırım'ın da  Destici'yi telefonla arayarak genel merkez binalarında çıkan yangın hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Yıldırım'ın olaydan duyduğu üzüntüyü belirterek, geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi.

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